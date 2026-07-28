Αγρίνιο: Φωτιά σε εργοστάσιο στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας

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Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ της Δευτέρας σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τα μεσάνυχτα και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μια ομαδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.