Αγρίνιο: Φωτιά σε εργοστάσιο στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας

Χθες το βράδυ της Δευτέρας εκδηλώθηκε φωτιά σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με πεζοπόρο ομάδα και 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ της Δευτέρας σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας.
  • Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις, με 40 πυροσβέστες και 9 οχήματα να λαμβάνουν μέρος στην κατάσβεση.
  • Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ της Δευτέρας σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τα μεσάνυχτα και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μια ομαδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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