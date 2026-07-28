Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση και τα ομαδικά ασφαλιστήρια

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της 27ης Ιουλίου 2026, στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και τη διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Η επεξεργασία του θα ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ρυθμίζοντας μεταξύ άλλων τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και το «Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης» (Ο.Α.Π.Ε.Σ.).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ερχόμενη Πέμπτη ξεκινά στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και τη διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.
  • Το νομοσχέδιο θεσπίζει ειδικές και ενιαίες διατάξεις για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και ρυθμίζει ένα πρότυπο προαιρετικό ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν με την ονομασία «Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης» (Ο.Α.Π.Ε.Σ.).
  • Ρυθμίζει επίσης ζητήματα καταχώρισης, παραγωγής, διανομής και εποπτείας του Ο.Α.Π.Ε.Σ., ενώ συμπληρώνει και τον ν. 5078/2023 περί ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την ερχόμενη Πέμπτη ξεκινά στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και τη διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας, 27 Ιουλίου 2026, έχει ως αντικείμενο:

  • τη θέσπιση ειδικών και ενιαίων διατάξεων για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που προσφέρονται από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (εφεξής: Τ.Ε.Α.) και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
  • τη ρύθμιση πρότυπου προαιρετικού ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος επαγγελματικής συνταξιοδότησης με την ονομασία «Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης» (εφεξής: Ο.Α.Π.Ε.Σ.),
  • τη ρύθμιση των ζητημάτων καταχώρισης, παραγωγής, διανομής και εποπτείας του Ομαδικού Ασφαλιστικού Προϊόντος Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης και
  • τη συμπλήρωση του ν. 5078/2023 (Α΄ 211), περί ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.
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