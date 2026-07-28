Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση και τα ομαδικά ασφαλιστήρια

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Την ερχόμενη Πέμπτη ξεκινά στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και τη διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας, 27 Ιουλίου 2026, έχει ως αντικείμενο: