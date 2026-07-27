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Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη σε Λέρο και Αγαθονήσι την Τρίτη και την Τετάρτη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Λέρο και το Αγαθονήσι την Τρίτη και την Τετάρτη. Στη Λέρο, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το ανακαινισμένο νοσοκομείο, το λιμάνι και το ξενοδοχείο «Λέρος», ενώ θα συναντηθεί και με πολίτες. Στο Αγαθονήσι, θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς και θα συναντηθεί με τους κατοίκους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε Λέρο και Αγαθονήσι.
  • Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Λέρου, το λιμάνι και το ξενοδοχείο «Λέρος». Στη συνέχεια, θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα.
  • Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγαθονησίου. Στις 11:30, θα συναντηθεί με πολίτες στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίσκεψη σε Λέρο και Αγαθονήσι θα πραγματοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την Τρίτη, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνισης σε πολλές εγκαταστάσεις, το λιμάνι, όπου έχουν γίνει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης, και το ξενοδοχείο «Λέρος», το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο του νησιού.

Στη συνέχεια, στις 18:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα.

Την Τετάρτη, το πρωί, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του Αγαθονησίου και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού.

Στις 11:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου.

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