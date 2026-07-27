Κόντρα Φλωρίδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Το δακρύβρεχτο έργο σας δεν κόβει πια εισιτήρια» – «Χυδαίο διορισμένο πρόσωπο»

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης του κυβερνώντος κόμματος για αναθεώρηση του Συντάγματος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και απευθυνόμενος στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι το «δακρύβρεχτο» έργο που παίζατε τόσο καιρό, στη Βουλή, «δεν κόβει πια εισιτήρια».

«Αυτοί που σας αποδεκατίζουν εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά, βρίσκονται έξω από την αίθουσα αυτή. Δεν είναι στο Κοινοβούλιο. [. . .] Ό,τι είπατε, ακολουθώντας τη μεγάλη ευρηματικότητα του κ. Βελόπουλου για τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια, και τους χαμένους… Λοιπόν, γίνατε παρακολούθημα του κυρίου Βελόπουλου, αλλά αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν κυριολεκτικά από το χάρτη είναι έξω από τη Βουλή. [. . .] Βγείτε έξω να διαμαρτυρηθείτε. Δεν είναι εδώ οι εχθροί σας, οι αντίπαλοι σας. Εδώ δεν υπάρχει κανένας που να σας απειλεί. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή [. . .] είναι οι καμιά δεκαριά άρσεις ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα έξι με εφτά κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης», είπε ο κ. Φλωρίδης.

«Χυδαίο διορισμένο πρόσωπο»

«Χυδαίο διορισμένο πρόσωπο. Ελέω Μητσοτάκη διορισμένος και όχι εκλεγμένος. Νοσταλγός της Χούντας», ακούστηκε να λέει εκτός μικροφώνου η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στην συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πήρε τον λόγο και ανέφερε: «Η ΝΔ έχει επιχειρήσει να αποκλείσει την Πλεύση Ελευθερίας από την διαδικασία της ομιλίας των αγορητών» και κατηγόρησε τον κ. Φλωρίδη για «σκαιά παρουσία».

«Είναι ένα διορισμένο πρόσωπο που δεν έχει σχέση ούτε με τη δημοκρατία ούτε με το δημοκρατικό φρόνημα ούτε με το Σύνταγμα. Ανεβαίνει εκεί ως διορισμένος για να επιτιμά πολιτικούς αρχηγούς και κοινοβουλευτικά κόμματα, για να ενισχύσει το σεξιστικό κρεσέντο του κ. Μητσοτάκη» δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.