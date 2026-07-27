Σταύρος Γεωργίου: Στη φυλακή ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου – «Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω»

Ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράνομη διαμονή, ενώ εκκρεμεί σε βάρος του και δεύτερη δικογραφία για αδικήματα γενετήσιας προσβολής ανήλικης και ναρκωτικών.

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ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ - INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
  • Ο κατηγορούμενος επανέλαβε στην ανακρίτρια πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα, λέγοντας: «Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα».
  • Ο 28χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για δεύτερη δικογραφία που εκκρεμεί σε βάρος του, για αδικήματα γενετήσιας προσβολής ανήλικης και παραβίασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου.

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Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 28χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σύμφωνα με το dikastiko.gr. Κατηγορείται, επίσης, για ληστεία και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Χρήστο Ψαρρά, η κατηγορία της κλοπής μετατράπηκε το πρωί της Δευτέρας σε ληστεία.

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Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επανέλαβε στην ανακρίτρια όσα είχε υποστηρίξει και ενώπιον των αστυνομικών, λέγοντας πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

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Ο 28χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τη δεύτερη δικογραφία που εκκρεμεί σε βάρος του, η οποία αφορά αδικήματα γενετήσιας προσβολής ανήλικης και παραβίασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σημειώνεται ότι γι’ αυτή την υπόθεση είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του τον περασμένο Μάιο.

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