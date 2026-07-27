Σταύρος Γεωργίου: Στη φυλακή ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου – «Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω»

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου.

Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 28χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σύμφωνα με το dikastiko.gr. Κατηγορείται, επίσης, για ληστεία και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Χρήστο Ψαρρά, η κατηγορία της κλοπής μετατράπηκε το πρωί της Δευτέρας σε ληστεία.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επανέλαβε στην ανακρίτρια όσα είχε υποστηρίξει και ενώπιον των αστυνομικών, λέγοντας πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Ο 28χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τη δεύτερη δικογραφία που εκκρεμεί σε βάρος του, η οποία αφορά αδικήματα γενετήσιας προσβολής ανήλικης και παραβίασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σημειώνεται ότι γι’ αυτή την υπόθεση είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του τον περασμένο Μάιο.