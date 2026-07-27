Τρεις τραυματίες σε επεισοδιακή καταδίωξη στο Κιλκίς – Η απόπειρα απάτης, η ενέδρα και η παράσυρση αστυνομικών

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Επεισοδιακή καταδίωξη με τραυματίες και συλλήψεις έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή, σε χωριό στο Κιλκίς.

Όλα συνέβησαν όταν δύο δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με έναν 50χρονο, στο χωριό Σεβαστό που έχει περίπου 60 κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι οφείλει χρήματα στην ΑΑΔΕ.

Του ζήτησαν να αφήσει έξω από το σπίτι του κοσμήματα και τιμαλφή, προκειμένου δήθεν να τα παραλάβουν για την τακτοποίηση της οφειλής.

Ο ένας δράστης παρέσυρε με αυτοκίνητο δύο αστυνομικούς

Ο 50χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία κι έτσι, οι αστυνομικοί έστησαν ενέδρα έξω από την κατοικία του, περιμένοντας την άφιξη των υπόπτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν εμφανίστηκαν οι δύο άνδρες, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ακινητοποιήσουν. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός του οχήματος φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε δύο αστυνομικούς, ενώ κατά το επεισόδιο τραυματίστηκε και ο 50χρονος.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο υπόπτους, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που κατάγεται από την περιοχή του Τυρνάβου.