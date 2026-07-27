Σκωτία: Ισόβια σε 21χρονο που απήγαγε και βίασε 15χρονη υπό την απειλή μαχαιριού

Ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη παραμονή πέντε ετών στη φυλακή επιβλήθηκε στον 21χρονο Άαρον Στράχαν, ο οποίος απήγαγε μια 15χρονη με την απειλή μαχαιριού από στάση λεωφορείου στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και τη βίασε σε υπόγειο χώρο, σε μία υπόθεση που το δικαστήριο χαρακτήρισε ως «εφιάλτη για κάθε γυναίκα, κάθε νεαρό κορίτσι και κάθε γονέα».

Ο Στράχαν καταδικάστηκε σε Order for Lifelong Restriction (OLR), μία από τις αυστηρότερες ποινές του σκωτσέζικου δικαίου, η οποία προβλέπει ότι ο καταδικασθείς δεν αποφυλακίζεται μέχρι να κριθεί ότι δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο για την κοινωνία. Ο δικαστής προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να μην αποφυλακιστεί ποτέ.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε στις 25 Μαΐου 2025 στο Εδιμβούργο. Ο 21χρονος, φορώντας μπαλακλάβα, παρακολουθούσε την ανήλικη πριν της επιτεθεί με μαχαίρι και την εξαναγκάσει να τον ακολουθήσει μέχρι ένα βρόμικο υπόγειο στην οδό York Place, σύμφωνα με το Sky News.

Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, έσυρε το μαχαίρι πάνω σε έναν τοίχο πριν τη βιάσει. Στη συνέχεια την απείλησε να μην αποκαλύψει σε κανέναν τι είχε συμβεί και την υποχρέωσε να του δείξει την κάρτα μετακίνησής της ώστε να μάθει το όνομά της και να μπορεί να τη βρει.

Η 15χρονη αποκάλυψε την επίθεση στη μητέρα της και ο δράστης συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα, ενώ κρυβόταν πίσω από θάμνους σε άλλη περιοχή του Εδιμβούργου.

«Πραγματικά κτηνώδες έγκλημα», είπε ο δικαστής

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Μάικλ Ο’Γκρέιντι χαρακτήρισε το έγκλημα «πραγματικά κτηνώδες».

«Άφησες τη φωλιά σου και βγήκες για κυνήγι ευάλωτου θύματος. Όταν το βρήκες, το παρακολούθησες, το απείλησες με μαχαίρι, το οδήγησες σε ένα σκοτεινό υπόγειο και το βίασες», είπε απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο.

Πρόσθεσε ότι η ανήλικη γνώριζε, καθώς την έσερνε στον δρόμο, τι επρόκειτο να της συμβεί.

Είχε επιτεθεί και σε δύο άνδρες

Ο Στράχαν δήλωσε ένοχος όχι μόνο για την απαγωγή και τον βιασμό της 15χρονης, αλλά και για δύο ακόμη σοβαρές επιθέσεις.

Λίγες ώρες πριν από τον βιασμό είχε μαχαιρώσει επανειλημμένα έναν άνδρα στο χέρι χωρίς πρόκληση, ενώ τρεις ημέρες αργότερα επιτέθηκε σε δεύτερο άνδρα με σφυρί, προκαλώντας του κάταγμα στο κρανίο και αιμορραγία στον εγκέφαλο. Το θύμα υπέστη επιληπτικές κρίσεις και, σύμφωνα με το δικαστήριο, οι συνέπειες για την υγεία του ήταν «καταστροφικές».

Η απόδραση

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αίσθηση και λίγους μήνες νωρίτερα, όταν ο Στράχαν απέδρασε από τη δικαστική κράτηση μετά από ακροαματική διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου, τον Ιανουάριο του 2026.

Ο 21χρονος κατάφερε να ελευθερώσει τα χέρια του από τις χειροπέδες κατά τη μεταφορά του σε αστυνομικό όχημα και τράπηκε σε φυγή προς το κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Τελικά συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα και οδηγήθηκε ξανά υπό κράτηση.

Κατά την ακροαματική διαδικασία της Δευτέρας δήλωσε επιπλέον ένοχος για απόπειρα παρεμπόδισης της απονομής της δικαιοσύνης, ενώ το δικαστήριο διέταξε την επ’ αόριστον εγγραφή του στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων. Ο Στράχαν, που παρέμεινε δεμένος με χειροπέδες στους φρουρούς ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν αντέδρασε όταν ανακοινώθηκε η ποινή του.