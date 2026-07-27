Πυροβολισμοί έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο – Οι αρχές αναζητούν ένα λευκό σεντάν

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Τορόντο, όταν αστυνομικοί εντόπισαν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι έπεσαν πυροβολισμοί έξω από το κτίριο του αμερικανικού προξενείου στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το CBC News, αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή άκουσαν πυροβολισμούς λίγο πριν από τις 5:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών University Avenue και Armoury Street. Λίγο αργότερα εντόπισαν κάλυκες και άλλα στοιχεία που επιβεβαίωναν τη χρήση πυροβόλου όπλου έξω από το προξενείο.

Αναζητείται λευκό σεντάν

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα λευκό σεντάν εθεάθη να απομακρύνεται από το σημείο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για τον οδηγό ή τους επιβαίνοντες.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν στόχος της επίθεσης ήταν το ίδιο το αμερικανικό προξενείο.

Η περιοχή αποκλείστηκε, τμήμα της University Avenue έκλεισε για την κυκλοφορία και στο σημείο αναπτύχθηκαν περισσότερα από δώδεκα αστυνομικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και μονάδα εγκληματολογικών ερευνών.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες μετά από προηγούμενη ένοπλη επίθεση στο ίδιο κτίριο, στις 10 Μαρτίου, όταν επίσης είχαν πέσει πυροβολισμοί χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Τότε, η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «περιστατικό εθνικής ασφάλειας», ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν αρκετά άτομα στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για σειρά ένοπλων επιθέσεων στην πόλη, τις οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, διέπρατταν νεαροί που στρατολογούνταν επί πληρωμή για εγκληματικές ενέργειες.

Η αστυνομία του Τορόντο αναμένεται να δώσει νεότερη ενημέρωση για την υπόθεση μέσα στη διάρκεια της ημέρας.