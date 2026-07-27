Πυροβολισμοί έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο – Οι αρχές αναζητούν ένα λευκό σεντάν

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Τορόντο, όταν εντοπίστηκαν πυροβολισμοί έξω από το κτίριο του αμερικανικού προξενείου στο κέντρο της πόλης, με τις αρχές να αναζητούν ένα λευκό σεντάν που εθεάθη να απομακρύνεται από το σημείο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει εάν στόχος της επίθεσης ήταν το προξενείο, σε ένα περιστατικό που αποτελεί το δεύτερο του είδους του σε λίγους μήνες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Αστυνομικοί αναφέρουν ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από το κτίριο του αμερικανικού προξενείου στη λεωφόρο University λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας. (Φωτογραφία: Paul Smith/CBC)
Αστυνομικοί αναφέρουν ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από το κτίριο του αμερικανικού προξενείου στη λεωφόρο University λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας. (Φωτογραφία: Paul Smith/CBC)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο, με την αστυνομία να εντοπίζει κάλυκες και άλλα στοιχεία.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν στόχος της επίθεσης ήταν το ίδιο το προξενείο. Οι αρχές αναζητούν ένα λευκό σεντάν που εθεάθη να απομακρύνεται από το σημείο.
  • Το περιστατικό έρχεται λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες μετά από προηγούμενη ένοπλη επίθεση στο ίδιο κτίριο, στις 10 Μαρτίου, η οποία είχε χαρακτηριστεί «περιστατικό εθνικής ασφάλειας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Τορόντο, όταν αστυνομικοί εντόπισαν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι έπεσαν πυροβολισμοί έξω από το κτίριο του αμερικανικού προξενείου στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το CBC News, αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή άκουσαν πυροβολισμούς λίγο πριν από τις 5:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών University Avenue και Armoury Street. Λίγο αργότερα εντόπισαν κάλυκες και άλλα στοιχεία που επιβεβαίωναν τη χρήση πυροβόλου όπλου έξω από το προξενείο.

Αναζητείται λευκό σεντάν

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα λευκό σεντάν εθεάθη να απομακρύνεται από το σημείο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για τον οδηγό ή τους επιβαίνοντες.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν στόχος της επίθεσης ήταν το ίδιο το αμερικανικό προξενείο.

Η περιοχή αποκλείστηκε, τμήμα της University Avenue έκλεισε για την κυκλοφορία και στο σημείο αναπτύχθηκαν περισσότερα από δώδεκα αστυνομικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και μονάδα εγκληματολογικών ερευνών.

Η αστυνομία του Τορόντο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι στόχος των πυροβολισμών ήταν το αμερικανικό προξενείο, ωστόσο ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρήση πυροβόλου όπλου έξω από το κτίριο το πρωί της Δευτέρας. (Φωτογραφία: Paul Smith/CBC)
Η αστυνομία του Τορόντο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι στόχος των πυροβολισμών ήταν το αμερικανικό προξενείο, ωστόσο ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρήση πυροβόλου όπλου έξω από το κτίριο το πρωί της Δευτέρας. (Φωτογραφία: Paul Smith/CBC)

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες μετά από προηγούμενη ένοπλη επίθεση στο ίδιο κτίριο, στις 10 Μαρτίου, όταν επίσης είχαν πέσει πυροβολισμοί χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Τότε, η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «περιστατικό εθνικής ασφάλειας», ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν αρκετά άτομα στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για σειρά ένοπλων επιθέσεων στην πόλη, τις οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, διέπρατταν νεαροί που στρατολογούνταν επί πληρωμή για εγκληματικές ενέργειες.

Η αστυνομία του Τορόντο αναμένεται να δώσει νεότερη ενημέρωση για την υπόθεση μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ