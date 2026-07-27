Γαλλία: Έγιναν στάχτη 115.000 εκτάρια από τις πυρκαγιές, στους 88 οι τραυματίες πυροσβέστες

Η συνολική έκταση που έχει παραδοθεί στις φλόγες στη Γαλλία από την αρχή του έτους ανέρχεται στα 115.000 εκτάρια, αριθμός που αποτελεί νέο ετήσιο αρνητικό ρεκόρ. Το μεγαλύτερο ενεργό μέτωπο βρίσκεται στη Ζιρόνδη, κοντά στο Μπορντό, ενώ συνολικά 88 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

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Διεθνή Νέα

Απανθρακωμένη δασική έκταση κοντά στο Μπορντό. (Φωτογραφία: AP)
Απανθρακωμένη δασική έκταση κοντά στο Μπορντό. (Φωτογραφία: AP)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η συνολική έκταση που έχει παραδοθεί στις φλόγες στη Γαλλία από την αρχή του έτους ανέρχεται πλέον στα 115.000 εκτάρια, αριθμός που αποτελεί νέο ετήσιο αρνητικό ρεκόρ.
  • Στους 88 ανέρχεται πλέον ο συνολικός αριθμός των τραυματιών πυροσβεστών από την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Γαλλία.
  • Οι μετεωρολογικές συνθήκες εμφανίζονται πλέον πιο ευνοϊκές, επιτρέποντας στις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην οριοθέτηση των μετώπων και την κατάσβεση.

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Η συνολική έκταση που έχει παραδοθεί στις φλόγες στη Γαλλία από την αρχή του έτους ανέρχεται πλέον στα 115.000 εκτάρια, ανακοίνωσε η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Μονίκ Μπαρμπό, κάνοντας λόγο για μια καταστροφική αντιπυρική περίοδο.

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Η καμένη έκταση αντιστοιχεί σε περίπου 11 φορές την έκταση του Παρισιού, ενώ μόλις το Σάββατο είχε ανακοινωθεί ότι είχαν καεί 98.000 εκτάρια, αριθμός που ήδη αποτελούσε νέο ετήσιο αρνητικό ρεκόρ, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιές.

Δραματικές οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

Το μεγαλύτερο ενεργό μέτωπο στη Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό, έχει κατακάψει περίπου 42.000 εκτάρια, έκταση σχεδόν τετραπλάσια από εκείνη του Παρισιού. Ωστόσο, οι αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναφέρει το Sky News.

Αναφερόμενη στις επιπτώσεις στην άγρια πανίδα, η Μπαρμπό δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη ακριβή στοιχεία, προειδοποίησε όμως πως «οι αριθμοί θα είναι καταστροφικοί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού».

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Στους 88 οι τραυματίες πυροσβέστες

Παρά τη σχετική σταθεροποίηση του βασικού μετώπου, οι επιχειρήσεις παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Η νομαρχία της Ζιρόντ ανακοίνωσε ότι τέσσερις ακόμη πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραυματιών σε 88 από την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι σημειώθηκε βίαιη αναζωπύρωση στην ανατολική πλευρά του μετώπου, προς την κατεύθυνση του Μπορντό.

Για την αντιμετώπισή της αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις κατά μήκος του οδικού άξονα D211, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς. Παρά τις προσπάθειες, η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «δυσμενής».

Ευνοϊκότερες οι καιρικές συνθήκες

Οι μετεωρολογικές συνθήκες εμφανίζονται σήμερα πιο ευνοϊκές, επιτρέποντας στις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην οριοθέτηση των μετώπων, στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και στην επιχείρηση κατάσβεσης με τη συνδρομή εναέριων μέσων.

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