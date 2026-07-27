Φωτιά στην Ισπανία: Παράταση της παραμονής της ελληνικής αποστολής εναέριων μέσων

Παρατείνεται κατά μία ημέρα η παραμονή της ελληνικής αποστολής εναέριων μέσων στην Ισπανία, που πλήττεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές, καθώς η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά σε σχετικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στην παράταση της παραμονής της ελληνικής αποστολής εναέριων μέσων στην Ισπανία, η οποία επιχειρεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) για την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Η χώρα μας, αξιολογώντας τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία των επιστημόνων για τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται στη χώρα και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα που θα απαιτηθεί, ενημέρωσε το ERCC ότι η ελληνική αποστολή θα μπορεί να παραταθεί για μια ημέρα ακόμα, κάτι που έγινε αποδεκτό.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου αναμένονται ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, τοπικά 7 έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Οι συνθήκες αυτές επιβάλλουν την επιστροφή των εναέριων μέσων, ώστε να είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, η ελληνική αποστολή επρόκειτο να ολοκληρώσει την αποστολή της αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου και να επιστρέψει στην Ελλάδα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026.

Στη σχετική ενημέρωση του Υπουργείου επισημαίνεται ότι η Ελλάδα συνεχίζει να συνδράμει έμπρακτα τις χώρες που δοκιμάζονται από μεγάλες φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την αναγκαία επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων που αναμένονται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Βίντεο από την επιχείρηση των ελληνικών Canadair στην Ισπανία

Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει εν δράσει τα δύο καναντέρ που έστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.