Ρόδος: Λεωφορείο πήρε φωτιά εν κινήσει, ασφαλείς οι επιβάτες – Δείτε βίντεο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας το πρωί της Κυριακής (26/7) στην Ιαλυσό της Ρόδου. Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα, εξασφαλίζοντας την ασφαλή αποβίβαση όλων των επιβατών χωρίς τραυματισμούς, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και τα αίτια διερευνώνται.

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Κοινωνία

φωτιά σε λεωφορείο στη Ρόδο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε λεωφορείο το πρωί της Κυριακής (26/7), στην Ιαλυσό, στη Ρόδο.
  • Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα, εξασφαλίζοντας την ασφαλή αποβίβαση όλων των επιβατών, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς εξετάζονται από το Ανακριτικό Τμήμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε λεωφορείο το πρωί της Κυριακής (26/7), στην Ιαλυσό, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το mega, η πυρκαγιά ξέσπασε σε λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση.

Ο οδηγός του λεωφορείου αντέδρασε άμεσα, ακινητοποιώντας το όχημα και εξασφαλίζοντας την ασφαλή αποβίβαση όλων των επιβατών, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς εξετάζονται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δείτε το βίντεο:

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