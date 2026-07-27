Ρόδος: Λεωφορείο πήρε φωτιά εν κινήσει, ασφαλείς οι επιβάτες – Δείτε βίντεο

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε λεωφορείο το πρωί της Κυριακής (26/7), στην Ιαλυσό, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το mega, η πυρκαγιά ξέσπασε σε λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση.

Ο οδηγός του λεωφορείου αντέδρασε άμεσα, ακινητοποιώντας το όχημα και εξασφαλίζοντας την ασφαλή αποβίβαση όλων των επιβατών, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς εξετάζονται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δείτε το βίντεο: