Παροξυσμός στην Βρετανία μετά την «Οδύσσεια» του Νόλαν: Οι Άγγλοι ψάχνουν πώς θα μάθουν Ελληνικά – Έκρηξη 550% στις αναζητήσεις

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Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προκαλέσει παροξυσμό στην Βρετανία με τους Άγγλους να θέλουν διακαώς να μάθουν την γλώσσα μας και τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο για «εκμάθηση ελληνικών» να αυξάνονται ραγδαία.

Αύξηση κατά 550% μέσα σε έναν μήνα στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων της Google Trends από την πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών Preply, οι αναζητήσεις στη Βρετανία για τον όρο «learn Greek» («μάθε ελληνικά») αυξήθηκαν κατά 550% μέσα σε έναν μήνα, φτάνοντας περίπου τις 6.000 μηνιαίες αναζητήσεις, καθώς η προσμονή για την κινηματογραφική μεταφορά του έπους του Ομήρου κορυφώνεται.

Διττό το ενδιαφέρον για την αρχαία και την σύγχρονη γλώσσα

Η ειδικός στις γλωσσικές τάσεις της Preply, Μαντλίν Ένος, εξηγεί ότι το ενδιαφέρον για τα ελληνικά έχει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: την αρχαία και τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα.

«Η “Οδύσσεια” του Ομήρου γράφτηκε στα αρχαία ελληνικά, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από τη γλώσσα που μιλιέται σήμερα στην Ελλάδα», σημειώνει.

Όπως αναφέρει, η μελέτη των αρχαίων ελληνικών προσφέρει τη δυνατότητα μιας πιο άμεσης επαφής με το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου και τον κλασικό κόσμο, ενώ τα νέα ελληνικά επιτρέπουν στους μαθητές να γνωρίσουν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα και να επικοινωνήσουν με τους σημερινούς ομιλητές της γλώσσας.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι οι ταινίες μπορούν συχνά να λειτουργήσουν ως αφετηρία για την εκμάθηση μιας γλώσσας, επειδή δημιουργούν μια συναισθηματική σύνδεση με μια ιστορία, έναν τόπο και μια πολιτιστική κληρονομιά.

«Είτε κάποιος ενδιαφέρεται για τη γλώσσα του Ομήρου είτε για τα ελληνικά που μιλιούνται σήμερα, αυτή η αρχική σπίθα μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας», αναφέρει.

Στην ταινία του Νόλαν, ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ ενσαρκώνει την Πηνελόπη και ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο