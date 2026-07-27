Πούτιν: Είμαι πεπεισμένος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά εδάφη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανήλθε στο ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα θα απολέσει στο μέλλον τα δυτικά της εδάφη. Οι δηλώσεις αυτές, που αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις, έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη του Ρωσικού Ναυτικού και μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

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Διεθνή Νέα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του με επικεφαλής διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων στη Μόσχα. Φωτογραφία: Valery Sharifulin / TASS
Φωτογραφία: Valery Sharifulin / TASS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι “αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει αυτά τα δυτικά εδάφη”, τα οποία κάποτε ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.
  • Εξέφρασε την πεποίθηση ότι “η ιστορία τελικά θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους”, ακόμη κι αν χρειαστούν πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό.
  • Παράλληλα, ο Πούτιν υποστήριξε ότι “υπήρχε μόνο ένας εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Αυτή ήταν η Ρωσία”, κατηγορώντας την ουκρανική ηγεσία ότι την κήρυξε εχθρό.

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, επανήλθε στο ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα θα απολέσει στο μέλλον τα δυτικά της εδάφη. Οι τοποθετήσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη του Ρωσικού Ναυτικού και μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι, αργά ή γρήγορα, η Ουκρανία θα χάσει τις δυτικές περιοχές της, επισημαίνοντας πως οι συγκεκριμένες εκτάσεις ανήκαν στο παρελθόν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

 

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«Είμαι πεπεισμένος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει αυτά τα δυτικά εδάφη, εδάφη που κάποτε ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Ίσως αυτό να μη συμβεί αύριο ή μεθαύριο. Μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος, δύο χρόνια, δέκα ή ακόμη και δεκαπέντε χρόνια, αλλά η ιστορία τελικά θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε «ότι η Ρωσία, υπήρξε ο μοναδικός εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, κατηγορώντας την ουκρανική ηγεσία ότι επέλεξε να αντιμετωπίσει τη Μόσχα ως εχθρό».

«Υπήρχε μόνο ένας εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Αυτή ήταν η Ρωσία. Αλλά αποφάσισαν ότι ήταν απαραίτητο, δυνατό και συμφέρον για αυτούς να κηρύξουν τη Ρωσία εχθρό», ανέφερε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με στελέχη του Ρωσικού Ναυτικού.

 

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