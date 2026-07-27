Πούτιν: Είμαι πεπεισμένος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά εδάφη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, επανήλθε στο ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα θα απολέσει στο μέλλον τα δυτικά της εδάφη. Οι τοποθετήσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη του Ρωσικού Ναυτικού και μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι, αργά ή γρήγορα, η Ουκρανία θα χάσει τις δυτικές περιοχές της, επισημαίνοντας πως οι συγκεκριμένες εκτάσεις ανήκαν στο παρελθόν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.



«Είμαι πεπεισμένος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει αυτά τα δυτικά εδάφη, εδάφη που κάποτε ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Ίσως αυτό να μη συμβεί αύριο ή μεθαύριο. Μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος, δύο χρόνια, δέκα ή ακόμη και δεκαπέντε χρόνια, αλλά η ιστορία τελικά θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε «ότι η Ρωσία, υπήρξε ο μοναδικός εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, κατηγορώντας την ουκρανική ηγεσία ότι επέλεξε να αντιμετωπίσει τη Μόσχα ως εχθρό».

«Υπήρχε μόνο ένας εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Αυτή ήταν η Ρωσία. Αλλά αποφάσισαν ότι ήταν απαραίτητο, δυνατό και συμφέρον για αυτούς να κηρύξουν τη Ρωσία εχθρό», ανέφερε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με στελέχη του Ρωσικού Ναυτικού.