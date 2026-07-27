Σαλαμίνα: Στο νοσοκομείο 15χρονη έπειτα από υπερκατανάλωση αλκοόλ – Ακόμη δύο περιστατικά μέθης στην Κρήτη

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Ένα 15χρονο κορίτσι, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, σε παραλιακό καφέ στη Σαλαμίνα. Η 15χρονη διασκέδαζε μαζί με τους φίλους της στο κατάστημα, όταν λίγο μετά τις 23.00 το βράδυ έχασε τις αισθήσεις της.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας συνέλαβαν τον 38χρονο υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους, καθώς και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, συνελήφθη και ο 51χρονος πατέρας της 15χρονης, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής.

Ακόμη δύο περιστατικά στην Κρήτη

Λίγες ώρες αργότερα, ακόμη δύο περιστατικά καταγράφηκαν στο Παλαίκαστρο Σητείας, όπου δύο ανήλικες, ηλικίας 14 και 15 ετών, γερμανικής καταγωγής, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, τα δύο κορίτσια φέρεται να πήραν αλκοολούχο ποτό από το σπίτι όπου διέμεναν με τις οικογένειές τους και στη συνέχεια το κατανάλωσαν σε παραλία της περιοχής. Η κατάσταση της υγείας τους προκάλεσε ανησυχία, καθώς παρουσίασαν έντονα συμπτώματα μέθης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτική νοσηλεία και παρακολούθηση.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων, ηλικίας 40 και 41 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.