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Σαλαμίνα: Στο νοσοκομείο 15χρονη έπειτα από υπερκατανάλωση αλκοόλ – Ακόμη δύο περιστατικά μέθης στην Κρήτη

Τα σοβαρά περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικες σε Σαλαμίνα και Κρήτη οδήγησαν στην εισαγωγή τους σε νοσοκομείο, αναδεικνύοντας τον έντονο προβληματισμό για την πρόσβαση των παιδιών σε αλκοολούχα ποτά και την επαρκή εποπτεία τους. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων και γονέων, σχηματίζοντας δικογραφίες για παραβίαση της νομοθεσίας και παραμέληση εποπτείας.

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Κοινωνία

Η 15χρονη κοπέλα κατέληξε
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο σοβαρά περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικες σε Σαλαμίνα και Κρήτη οδήγησαν παιδιά στο νοσοκομείο και προκάλεσαν συλλήψεις.
  • Στη Σαλαμίνα, 15χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, με τον υπεύθυνο του καταστήματος και τον πατέρα της να συλλαμβάνονται.
  • Στην Κρήτη, δύο ανήλικες 14 και 15 ετών χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα μετά από κατανάλωση αλκοόλ, οδηγώντας στη σύλληψη των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα 15χρονο κορίτσι, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, σε παραλιακό καφέ στη Σαλαμίνα. Η 15χρονη διασκέδαζε μαζί με τους φίλους της στο κατάστημα, όταν λίγο μετά τις 23.00 το βράδυ έχασε τις αισθήσεις της.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας συνέλαβαν τον 38χρονο υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους, καθώς και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, συνελήφθη και ο 51χρονος πατέρας της 15χρονης, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής.

Ακόμη δύο περιστατικά στην Κρήτη

Λίγες ώρες αργότερα, ακόμη δύο περιστατικά καταγράφηκαν στο Παλαίκαστρο Σητείας, όπου δύο ανήλικες, ηλικίας 14 και 15 ετών, γερμανικής καταγωγής, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, τα δύο κορίτσια φέρεται να πήραν αλκοολούχο ποτό από το σπίτι όπου διέμεναν με τις οικογένειές τους και στη συνέχεια το κατανάλωσαν σε παραλία της περιοχής. Η κατάσταση της υγείας τους προκάλεσε ανησυχία, καθώς παρουσίασαν έντονα συμπτώματα μέθης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτική νοσηλεία και παρακολούθηση.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων, ηλικίας 40 και 41 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

 

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