Φωτιά σε δασική έκταση στη Σπάρτη – Επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στη θέση Παλαιοπαναγιά στη Σπάρτη σήμερα 27 Ιουλίου 2026, κινητοποιώντας άμεσα 28 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα για την κατάσβεση. Η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτιά της.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στη θέση Παλαιοπαναγιά στη Σπάρτη, με το Πυροσβεστικό Σώμα να ενημερώνεται σήμερα 27 Ιουλίου 2026, περίπου στις 12:30.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Λακωνίας για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στη θέση Παλαιοπαναγιά στη Σπάρτη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης  ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και  9 οχήματα, ενώ  για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Σπάρτης.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού  Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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