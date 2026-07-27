Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Ηράκλειο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε χαμηλή βλάστηση στη Μεσσαρά, στο Ηράκλειο, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Η φωτιά μαίνεται στην περιοχή μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής Αληθινή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει το ekriti.gr: