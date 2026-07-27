Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Ηράκλειο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε χαμηλή βλάστηση στη Μεσσαρά Ηρακλείου, μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής, κινητοποιώντας τις αρχές. Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, ζητώντας από κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

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φωτιά Ηράκλειο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε χαμηλή βλάστηση στη Μεσσαρά, στο Ηράκλειο, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.
  • Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή δεν απειλούνται.
  • Λόγω της φωτιάς εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε χαμηλή βλάστηση στη Μεσσαρά, στο Ηράκλειο, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Η φωτιά μαίνεται στην περιοχή μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής Αληθινή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει το ekriti.gr:

 

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