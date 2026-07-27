Λήξη συναγερμού στη γαλλική πρεσβεία – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στην Αθήνα, στη γαλλική πρεσβεία, μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε ελέγχους χωρίς να εντοπίσει κάτι ύποπτο, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

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Κοινωνία

τηλεφώνημα για βόμβα Γαλλική Πρεσβεία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στη γαλλική πρεσβεία.
  • Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε ελέγχους στους χώρους της πρεσβείας, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.
  • Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στη γαλλική πρεσβεία.

Έλεγχοι στην πρεσβεία της Γαλλίας μετά το τηλεφώνημα για βόμβα – Κλειστή η Ακαδημίας και εκτροπές κυκλοφορίας – ΦΩΤΟ

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ., που πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους της πρεσβείας, αλλά και σε γειτονικά κτίρια, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Υπενθυμίζεται ότι ο συναγερμός σήμανε στις 11:40 όταν άγνωστος τηλεφώνησε στη γαλλική πρεσβεία και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο, χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο.

Τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας – Κλειστή η Ακαδημίας

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

 

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