Λήξη συναγερμού στη γαλλική πρεσβεία – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στη γαλλική πρεσβεία.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ., που πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους της πρεσβείας, αλλά και σε γειτονικά κτίρια, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Υπενθυμίζεται ότι ο συναγερμός σήμανε στις 11:40 όταν άγνωστος τηλεφώνησε στη γαλλική πρεσβεία και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο, χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.