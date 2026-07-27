Φωτιά στα Άνω Λιόσια: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα δύο ηλικιωμένοι – Στην αποθήκη εντοπίστηκε μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη μονοκατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής, με αποτέλεσμα τον απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων, ενός 85χρονου και μίας 63χρονης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο με εγκαύματα. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από ανάφλεξη εύφλεκτου υλικού στην αποθήκη μετά τη χρήση αναπτήρα από τον άνδρα.

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Tο τελευταίο 48ωρο έχουν καταγραφεί 64 πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη μονοκατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, ενός 85χρονου και μίας 63χρονης.
  • Τα δύο άτομα, τα οποία φέρουν εγκαύματα, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε όταν άνδρας χρησιμοποίησε αναπτήρα κοντά σε μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό εντός της αποθήκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη μονοκατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:45, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, ενός 85χρονου και μίας 63χρονης.

Άνω Λιόσια: Φωτιά σε χώρο στάθμευσης μονοκατοικίας

Τα δύο άτομα, τα οποία φέρουν εγκαύματα, παρελήφθησαν στη συνέχεια από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη, εντός της οποίας βρισκόταν ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό. Ο άνδρας πλησίασε τον χώρο και στην προσπάθειά του να διαπιστώσει τι περιείχε, χρησιμοποίησε τον αναπτήρα του με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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