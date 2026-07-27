LIVE UPDATE
Τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας – Κλειστή η Ακαδημίας

Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγούδησε το «Απορώ» σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα και υποκλίθηκε στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα – Δείτε βίντεο

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τους επισκέπτες σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα το βράδυ της Κυριακής (26/7), καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Απορώ». Η στιγμή κορυφώθηκε με την υπόκλιση του τραγουδιστή στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα ο Γιώργος Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τους εκατοντάδες επισκέπτες που βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το αγαπημένο του τραγούδι «Απορώ», έχοντας στο πλευρό του τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του κλαρίνου Βασίλη Σαλέα.
  • Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη να υποκλιθεί μπροστά στο κλαρίνο και το σπουδαίο ταλέντο του Βασίλη Σαλέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τους εκατοντάδες επισκέπτες που βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής (26/7) στον προαύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου στα Καμένα Βούρλα όπου πραγματοποιήθηκε πανηγύρι.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσε» – Τι είπε για την οικογένειά του

Ανάμεσα στον κόσμο βρισκόταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος παρακολουθούσε τη βραδιά. Όταν όμως η Χαρά Βέρα ανακοίνωσε την παρουσία του, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και δεν σταμάτησε να ζητεί να ανέβει στη σκηνή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν χάλασε το χατίρι του κόσμου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, lamiareport.gr. Ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το αγαπημένο του τραγούδι «Απορώ», έχοντας στο πλευρό του τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του κλαρίνου Βασίλη Σαλέα.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή – Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος»

Η στιγμή ήταν μοναδική, με το κοινό να αποθεώνει τους δύο καλλιτέχνες, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη να υποκλιθεί μπροστά στο κλαρίνο και το σπουδαίο ταλέντο του Βασίλη Σαλέα, σε μια ένδειξη σεβασμού που απέσπασε ακόμη πιο θερμό χειροκρότημα.

Στη συνέχεια όλοι μαζί απολαύσαν το πανηγύρι με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι να κρατούν αμείωτο το γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Γιώργος Μαζωνάκης: Με καπέλο σεφ μαγειρεύει μια «απλή σάλτσα» στην κουζίνα του – Δείτε βίντεο

Δείτε βίντεο:

@lamiareport.gr Μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε σε πίστα σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, τραγούδησε το «Απορώ» και υποκλίθηκε στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα! Οι τυχεροί που βρέθηκαν στο πανηγύρι όπως ήταν φυσικό τον αποθέωσαν και μετά όλοι μαζί διασκέδασαν με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι. #lr #mazwnakis #news #panigiri #kamena ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ