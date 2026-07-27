Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγούδησε το «Απορώ» σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα και υποκλίθηκε στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα – Δείτε βίντεο

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τους εκατοντάδες επισκέπτες που βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής (26/7) στον προαύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου στα Καμένα Βούρλα όπου πραγματοποιήθηκε πανηγύρι.

Ανάμεσα στον κόσμο βρισκόταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος παρακολουθούσε τη βραδιά. Όταν όμως η Χαρά Βέρα ανακοίνωσε την παρουσία του, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και δεν σταμάτησε να ζητεί να ανέβει στη σκηνή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν χάλασε το χατίρι του κόσμου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, lamiareport.gr. Ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το αγαπημένο του τραγούδι «Απορώ», έχοντας στο πλευρό του τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του κλαρίνου Βασίλη Σαλέα.

Η στιγμή ήταν μοναδική, με το κοινό να αποθεώνει τους δύο καλλιτέχνες, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη να υποκλιθεί μπροστά στο κλαρίνο και το σπουδαίο ταλέντο του Βασίλη Σαλέα, σε μια ένδειξη σεβασμού που απέσπασε ακόμη πιο θερμό χειροκρότημα.

Στη συνέχεια όλοι μαζί απολαύσαν το πανηγύρι με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι να κρατούν αμείωτο το γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δείτε βίντεο: