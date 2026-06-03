Γιώργος Μαζωνάκης: Με καπέλο σεφ μαγειρεύει μια «απλή σάλτσα» στην κουζίνα του – Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα social media ένα βίντεο όπου μαγειρεύει μια «απλή» κόκκινη σάλτσα για μακαρονάδα, φορώντας καπέλο σεφ. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε το «μυστικό» της πικάντικης συνταγής του, αμέσως μετά την επιστροφή του από την παραλία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε από την παραλία κι ένοιωσε την ανάγκη να φτιάξει μια μακαρονάδα με «απλή» κόκκινη σάλτσα, αποκαλύπτοντας το μυστικό αυτού του τόσο κλασσικού και πικάντικου πιάτου στους περίπου 450.000 διαδικτυακούς φίλους του.
  • Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής εμφανίζεται στο story του στο Instagram φορώντας καπέλο σεφ και δηλώνει ότι είχε μόλις επιστρέψει από την παραλία αποφασισμένος να μαγειρέψει μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα, «Μια Αραμπιάτα ίσως».
  • «Ένα μέτρο χρειάζεται στα πράγματα. Ούτε πολύ, ούτε λίγο. Όχι πολλή σάλτσα, έτσι;» αποκαλύπτει το «μυστικό» της κλασσικής συνταγής ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ το story συνοδεύτηκε με τη λεζάντα «Στου Μαζώ την ταβέρνα, πάνε πρόσωπα μοντέρνα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε από την παραλία κι ένοιωσε την ανάγκη να φτιάξει μια μακαρονάδα με «απλή» κόκκινη σάλτσα, αποκαλύπτοντας το μυστικό αυτού του τόσο κλασσικού και πικάντικου πιάτου στους περίπου 450.000 διαδικτυακούς φίλους που τον ακολουθούν στα social media, το βράδυ της Τρίτης (2/6).

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής εμφανίζεται στο story του στο Instagram φορώντας καπέλο σεφ και δηλώνει ότι είχε μόλις επιστρέψει από την παραλία αποφασισμένος να μαγειρέψει μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα. «Μια Αραμπιάτα ίσως» γιατί «πεινάσαμε από την αλμύρα και το ιώδιο».

«Στην κουζίνα του Γιώργου Μαζωνάκη θα σας πω με πάρα πολύ θάρρος και αγάπη. Έχουμε βάλει ήδη κάποια υλικά, την ντομάτα μας, το σκόρδο και κάποια άλλα. Μια απλή σάλτσα που λέμε» περιγράφει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανακατεύοντας με την κουτάλα την πικάντικη σάλτσα του. στο story που συνοδεύει με τη λεζάντα «Στου Μαζώ την ταβέρνα, πάνε πρόσωπα μοντέρνα».

Δείτε το βίντεο:

«Ένα μέτρο χρειάζεται στα πράγματα. Ούτε πολύ, ούτε λίγο. Όχι πολλή σάλτσα, έτσι;» αποκαλύπτει το «μυστικό» της κλασσικής συνταγής ο Γιώργος Μαζωνάκης, κλείνοντας το βίντεο με το μαγειρικό story του.

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