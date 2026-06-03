Γιώργος Γιαννόπουλος: «Παίρνω καμιά φορά τηλέφωνο και λέω ότι είμαι ελεύθερος για δουλειά – Δεν είναι ντροπή»

Στο «Breakfast@Star» παραχώρησε συνέντευξη ο Γιώργος Γιαννόπουλος, η οποία προβλήθηκε την Τρίτη (2/6). Μιλώντας στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, ο καλλιτέχνης εξήγησε τον λόγο που δεν έκανε βιντεοκασέτα στην πορεία του στην υποκριτική, ενώ δήλωσε πως υπάρχουν φορές που έχει πάρει τηλέφωνο για να ενημερώσει ότι είναι ελεύθερος για να δουλέψει.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε στη συνέντευξή του πως: «Δεν έκανα βιντεοκασέτα στη ζωή μου. Δεν γούσταρα. Δεν γούσταρα την αισθητική της δουλειάς. Δεν μέμφομαι αυτούς που έκαναν βιντεοκασέτα. Δούλευα σερβιτόρος, έκανα κάποιες άλλες δουλειές».

Επιπλέον, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Έχω πει πολλά όχι. Δεν έχω μετανιώσει κανένα. Είμαι της αμερικάνικης σχολής. Παίρνω καμιά φορά τηλέφωνο και λέω ότι είμαι ελεύθερος για δουλειά. Σου δίνω, μου δίνεις.

Ο Μάρλον Μπράντο πήγε στην οντισιόν και του είπε ο Κόπολα ότι δεν κάνει. Και πήγε σπίτι του, έβαλε βαμβάκι, και έκανε τον “Νονό”. Είναι χαζά αυτά. Το λέω και στα νέα παιδιά, στη σχολή που κάνω μάθημα. Πάρτε ένα τηλέφωνο, δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή!».