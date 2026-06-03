Γιώργος Γιαννόπουλος: «Παίρνω καμιά φορά τηλέφωνο και λέω ότι είμαι ελεύθερος για δουλειά – Δεν είναι ντροπή»

Ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star», όπου αποκάλυψε τους λόγους που απέφυγε τις βιντεοκασέτες στην καριέρα του και μίλησε ανοιχτά για την πρωτοβουλία του να δηλώνει διαθεσιμότητα για εργασία. Τόνισε τη σημασία της διεκδίκησης ρόλων, παροτρύνοντας τους νέους ηθοποιούς να μην ντρέπονται να αναζητούν δουλειά.

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Γιώργος Γιαννόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Γιαννόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο «Breakfast@Star», όπου μεταξύ άλλων δήλωσε πως υπάρχουν φορές που έχει πάρει τηλέφωνο για να ενημερώσει ότι είναι ελεύθερος για να δουλέψει.
  • Ο ηθοποιός εξήγησε τον λόγο που δεν έκανε βιντεοκασέτα στην πορεία του στην υποκριτική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έκανα βιντεοκασέτα στη ζωή μου. Δεν γούσταρα την αισθητική της δουλειάς».
  • Ο Γιώργος Γιαννόπουλος τόνισε πως «Παίρνω καμιά φορά τηλέφωνο και λέω ότι είμαι ελεύθερος για δουλειά», συμβουλεύοντας και τους νέους καλλιτέχνες: «Πάρτε ένα τηλέφωνο, δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή!».

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Στο «Breakfast@Star» παραχώρησε συνέντευξη ο Γιώργος Γιαννόπουλος, η οποία προβλήθηκε την Τρίτη (2/6). Μιλώντας στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, ο καλλιτέχνης εξήγησε τον λόγο που δεν έκανε βιντεοκασέτα στην πορεία του στην υποκριτική, ενώ δήλωσε πως υπάρχουν φορές που έχει πάρει τηλέφωνο για να ενημερώσει ότι είναι ελεύθερος για να δουλέψει.

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Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε στη συνέντευξή του πως: «Δεν έκανα βιντεοκασέτα στη ζωή μου. Δεν γούσταρα. Δεν γούσταρα την αισθητική της δουλειάς. Δεν μέμφομαι αυτούς που έκαναν βιντεοκασέτα. Δούλευα σερβιτόρος, έκανα κάποιες άλλες δουλειές». 

Επιπλέον, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Έχω πει πολλά όχι. Δεν έχω μετανιώσει κανένα. Είμαι της αμερικάνικης σχολής. Παίρνω καμιά φορά τηλέφωνο και λέω ότι είμαι ελεύθερος για δουλειά. Σου δίνω, μου δίνεις.

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