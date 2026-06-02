Χρήστος Θηβαίος: «Το να κρύβεις μέσα σου και να εκπέμπεις φως, είναι η μεγαλύτερη μάχη για έναν καλλιτέχνη»

Ο Χρήστος Θηβαίος έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της μουσικής στη χώρα μας, με μεγάλη μερίδα του κοινού να τον αγαπάει βαθιά και να τον ακολουθεί σε κάθε νέο επαγγελματικό του βήμα. Ο ερμηνευτής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», στην οποία μίλησε για τη «μεγαλύτερη μάχη ενός καλλιτέχνη».

Όταν ρωτήθηκε, για το αν οι πιο μεγάλες μάχες για έναν καλλιτέχνη έρχονται πάνω στη σκηνή ή αφού κατέβει κάποιος από αυτή, ο Χρήστος Θηβαίος απάντησε ότι: «Και τα δύο! Γιατί έχεις δώσει τη μάχη σου πριν και τη δίνεις και μετά, αλλά πάνω στη σκηνή πρέπει να είσαι αυτό το οποίο τραγουδούσε ο Δημήτρης Χορν με τον Μάνο Χατζηδάκι, ότι “ηθοποιός σημαίνει φως”».

«Το να κρύβεις μέσα σου και να εκπέμπεις φως, αυτό είναι η μεγαλύτερη μάχη. Σε αυτή τη μάχη βοηθάει η συνείδηση και η δύναμη που κρύβεις μέσα σου, έχοντας συλλέξει το μεγάλο θησαυρό, που είναι η αγάπη των δικών σου ανθρώπων», σημείωσε.

Σχετικά με το ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που μπορεί να του έχει μάθει το τραγούδι και η μουσική, ο αγαπημένος ερμηνευτής ανέφερε πως: «Ότι αυτά που λένε τα τραγούδια, δεν είναι πάντα αλήθεια. Ωθούν σε μια αλήθεια ή κρύβουν τόσο καλά μια αλήθεια, που ακόμα και το ψέμα φαντάζει όμορφο».