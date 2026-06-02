Χρήστος Θηβαίος: «Το να κρύβεις μέσα σου και να εκπέμπεις φως, είναι η μεγαλύτερη μάχη για έναν καλλιτέχνη»

Το άρθρο παρουσιάζει μια συνέντευξη του Χρήστου Θηβαίου, όπου ο αναγνωρισμένος μουσικός αναλύει τη «μεγαλύτερη μάχη» που αντιμετωπίζει ένας καλλιτέχνης. Εστιάζει στην πρόκληση του να εκπέμπει φως από μέσα του και τη σύνθετη σχέση της μουσικής με την αλήθεια, τονίζοντας τη σημασία της εσωτερικής δύναμης και της αγάπης των οικείων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Χρήστος Θηβαίος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρήστος Θηβαίος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», μίλησε για τη «μεγαλύτερη μάχη ενός καλλιτέχνη».
  • Για τον ερμηνευτή, «το να κρύβεις μέσα σου και να εκπέμπεις φως, αυτό είναι η μεγαλύτερη μάχη», στην οποία βοηθάει η συνείδηση και η αγάπη των δικών σου ανθρώπων.
  • Σχετικά με το τι του έχει μάθει η μουσική, ο Χρήστος Θηβαίος ανέφερε ότι «αυτά που λένε τα τραγούδια, δεν είναι πάντα αλήθεια».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Χρήστος Θηβαίος έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της μουσικής στη χώρα μας, με μεγάλη μερίδα του κοινού να τον αγαπάει βαθιά και να τον ακολουθεί σε κάθε νέο επαγγελματικό του βήμα. Ο ερμηνευτής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», στην οποία μίλησε για τη «μεγαλύτερη μάχη ενός καλλιτέχνη».

Χρήστος Θηβαίος: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα του – «Θα ήθελα να είναι εκεί. Δεν πρόλαβε να με δει…»

Όταν ρωτήθηκε, για το αν οι πιο μεγάλες μάχες για έναν καλλιτέχνη έρχονται πάνω στη σκηνή ή αφού κατέβει κάποιος από αυτή, ο Χρήστος Θηβαίος απάντησε ότι: «Και τα δύο! Γιατί έχεις δώσει τη μάχη σου πριν και τη δίνεις και μετά, αλλά πάνω στη σκηνή πρέπει να είσαι αυτό το οποίο τραγουδούσε ο Δημήτρης Χορν με τον Μάνο Χατζηδάκι, ότι “ηθοποιός σημαίνει φως”».

«Το να κρύβεις μέσα σου και να εκπέμπεις φως, αυτό είναι η μεγαλύτερη μάχη. Σε αυτή τη μάχη βοηθάει η συνείδηση και η δύναμη που κρύβεις μέσα σου, έχοντας συλλέξει το μεγάλο θησαυρό, που είναι η αγάπη των δικών σου ανθρώπων», σημείωσε.

Χρήστος Θηβαίος για Διονύση Σαββόπουλο: Χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια

Σχετικά με το ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που μπορεί να του έχει μάθει το τραγούδι και η μουσική, ο αγαπημένος ερμηνευτής ανέφερε πως: «Ότι αυτά που λένε τα τραγούδια, δεν είναι πάντα αλήθεια. Ωθούν σε μια αλήθεια ή κρύβουν τόσο καλά μια αλήθεια, που ακόμα και το ψέμα φαντάζει όμορφο». 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ