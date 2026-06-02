Συνταγματική Αναθεώρηση: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της ΝΔ – Τι αναφέρει

Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/6) η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Η πρόταση υπογράφεται από ολόκληρη την ΚΟ της ΝΔ.

Το επόμενο βήμα ανήκει στη Διάσκεψη των Προέδρων που θα καλέσει την Πέμπτη (4/6) τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν εντός τριών ημερών τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή η οποία και θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων.

Σημειώνεται πως σε ανάρτησή του το πρωί της Τρίτης (2/6) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση καταθέτει «έναν Οδικό Χάρτη που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα».

