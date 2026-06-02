Ηράκλειο: «Ο δείκτης νοημοσύνης της 27χρονης μητέρας είναι 63» – Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου

Να αναγνωστεί και να ενταχθεί στα πρακτικά η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη νοητική λειτουργία της 27χρονης μητέρας ζητεί η υπεράσπισή της, στη δίκη για τον μαρτυρικό θάνατο του μικρού Άγγελου ύστερα από την βάναυση κακοποίησή του, στο Ηράκλειο Κρήτης. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία άρχισε με αίτημα που διατύπωσε η δικηγόρος υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας. Η συνήγορος της 27χρονης Μαρία Αβούρη, προσκόμισε στο δικαστήριο απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε πρόσφατα και αναφέρει πως η νοημοσύνη της κοπέλας είναι πολύ χαμηλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η σχετική απόφαση περιλαμβάνει πόρισμα ψυχολογικής γνωμάτευσης της 27χρονης, στο οποίο επισημαίνεται ότι «συγκέντρωσε Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης 63 στην κλίμακα νοημοσύνης ενηλίκων, τιμή η οποία εμπίπτει στο εύρος της πολύ χαμηλής νοητικής κατάστασης».

Μεταξύ άλλων η απόφαση αναφέρει: «Σε χρόνο προγενέστερο της παραπομπής της και συγκεκριμένα κατά το στάδιο διενέργειας της κύριας ανάκρισης με διάταξη της ανακρίτριας Α’ του Τμήματος Πλημμελειοδικών Ηρακλείου διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης της ….., διορίστηκε ως πραγματογνώμονας ο ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής …. . Ακολούθως, η πληρεξούσια δικηγόρος της …. όρισε ως τεχνικό σύμβουλο τον καθηγητή Ψυχιατρικής – Ψυχοδικαστικής του ΕΚΠΑ …. . Αμφότεροι οι προαναφερόμενοι ψυχίατροι συνέταξαν τη διενέργεια ψυχολογικής αξιολόγησης με τη χρήση της κλίμακας νοημοσύνης ενηλίκων WAIS-IV στη ψυχολόγο …. , η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 23.6.2025 εντός του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού. Ειδικότερα, από την προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως από την αιτούσα από 23.6.2025 Ψυχολογική Γνωμάτευση ως άνω ψυχολόγου προκύπτει ότι η εξεταζόμενη συγκέντρωσε Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης (FSIQ) 63 στην κλίμακα νοημοσύνης ενηλίκων WAIS-IV (Wechsler, 2008), τιμή η οποία εμπίπτει στο εύρος της πολύ χαμηλής νοητικής κατάστασης, σύμφωνα με τις περιγραφικές κατηγορίες του εργαλείου. Πρόκειται για βαθμολογική θέση εντός του πολύ χαμηλού γνωστικού φάσματος, η οποία συντείνει με την παρουσία διαταραχής νοητικής ανάπτυξης, εφόσον τεκμηριώνεται και έκπτωση στην προσαρμοστική λειτουργικότητα, όπως ορίζεται από τα διαγνωστικά πρότυπα. Η γενική γνωστική εικόνα χαρακτηρίζεται από ομοιογενώς χαμηλές επιδόσεις στους τέσσερις σύνθετους δείκτες της κλίμακας (Λεκτική Κατανόηση, Αντιληπτικός Συλλογισμός, Εργαζόμενη Μνήμη και Ταχύτητα Επεξεργασίας), χωρίς διατηρημένων ή ενισχυμένων επιμέρους γνωστικών λειτουργιών. Το εύρημα αυτό ενισχύει την εγκυρότητα του συνολικού δείκτη (FSIQ) και καταδεικνύει γενικευμένο γνωστικό περιορισμό, με πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του ατόμου σε πολλαπλά πλαίσια της καθημερινής ζωής».

Ουσιαστικά, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών βασίστηκε σε αίτημα της πλευράς της 27χρονης μητέρας με το δικαστήριο να εκδίδει απόφαση υπέρ της δικαστικής συμπαράστασης.

Η δικηγόρος της 27χρονης ζήτησε η απόφαση με το πόρισμα της ψυχολογικής γνωμάτευσης να αναγνωστεί στο ακροατήριο, προκειμένου τακτικοί δικαστές και ένορκοι να έχουν μια πληρέστερη εικόνα. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα προβολής στο δικαστήριο οπτικοακουστικού υλικού, πιστοποιημένου από πραγματογνώμονα, με βίντεο και φωτογραφίες του μικρού Άγγελου. Το υλικό αυτό συγκεντρώθηκε πριν από την μόνιμη εγκατάσταση του παιδιού στην Κρήτη, ενώ η κ. Αβούρη με το αίτημα αυτό, επιδιώκει να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι το παιδί μέχρι που έφτασε στο νησί δεν είχε το παραμικρό σημάδι κακοποίησης.

Η στιγμή της έντασης

Κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτημάτων της κ. Αβούρη υπήρξε στιγμή έντασης. Στη ροή του λόγου της η συνήγορος ανέφερε χαρακτηριστικά «έχετε πάρει πολύ ελαφρά εδώ μέσα την υπόθεση αυτή», με αποτέλεσμα να προκληθεί η σφοδρότατη ενόχληση της έδρας. Μάλιστα, η εισαγγελέας απευθυνόμενη στη συνήγορο ανέφερε: «Ζητώ να ανακαλέσετε! Ποιος από εδώ μέσα το έχει πάρει ελαφρά; Εμείς, που βασανιζόμαστε μέρα – νύχτα για την ανάδειξη της αλήθειας και υποφέρουμε; Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να προσβάλλει το ήθος και την αξιοπρέπεια των λειτουργών της δικαιοσύνης!».

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του 44χρονου συντρόφου της νεαρής μητέρας Βασίλης Νουλέζας σχολίασε πως η υπεράσπιση της πρώτης κατηγορουμένης αναζητά σανίδα σωτηρίας και ζητά μειωμένο καταλογισμό.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της κ. Αβούρη για να αναγνωστεί, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και η οποία περιλαμβάνει το πόρισμα της ψυχολογικής γνωμάτευσης της κατηγορούμενης μητέρας. Ωστόσο, θα προσκομιστεί στο δικαστήριο στο κατάλληλο δικονομικό στάδιο.

Ο δικηγόρος του 44χρονου, επανέφερε από την πλευρά του το αίτημά του να καταθέσει στο δικαστήριο η ιατροδικαστής που εξέτασε τον μικρό Άγγελο, προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε σχέση με τη φύση των χτυπημάτων στο κορμάκι του παιδιού. Και σε αυτό το αίτημα το δικαστήριο επιφυλάχθηκε.

«Ήταν οξύθυμος εκεί που τον έπαιρνε…» – Τι ανέφερε γειτόνισσα

Η πρώτη μάρτυρας της σημερινής διαδικασίας ήταν μια γειτόνισσα του 44χρονου, η οποία δεν είχε σχέσεις μαζί του. Την 27χρονη μητέρα – όπως είπε – την είδε για πρώτη φορά δυο εβδομάδες πριν το μοιραίο περιστατικό. «Τον Άγγελο τον είδα δυο φορές… Περνούσαν μπροστά από το σπίτι. Ένας άγγελος πραγματικά». Ερωτηθείσα για τον χαρακτήρα του 44χρονου, είπε ότι ήταν οξύθυμος εκεί που τον έπαιρνε… Επιπλέον, η μάρτυρας κατέθεσε ότι δέχθηκαν απειλές στον διάδρομο του δικαστηρίου από συγγενή του κατηγορούμενου. Κατέθεσε, ακόμα, ότι ο άνδρας της δέχθηκε απειλές και στη γειτονιά. «Για ποιο λόγο μας απειλήσανε; Επειδή ήρθαμε να πούμε την αληθεια;».

Η ίδια αναφέρθηκε και στις σχέσεις του κατηγορουμένου με την πρώην σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι είχαν συνεχώς καυγάδες και προστριβές. Κατέθεσε ότι ήταν μια αξιόλογη κοπέλα σε αντίθεση με τον 44χρονο, ο οποίος δεν δούλευε -ελάχιστα μεροκάματα έκανε μέσα στον χρόνο – και σήκωνε και χέρι, όπως της είχε εξομολογηθεί, είπε.

Σε ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης του 44χρονου, η μάρτυρας κατέθεσε ότι υπεραγαπούσε την κόρη του και ήταν καλός πατέρας. Πάντως, με τις ερωτήσεις του επιχείρησε να αντικρούσει τα λεγόμενα της μάρτυρα σχετικά με τους καβγάδες του 44χρονου με την πρώην σύζυγο του αλλά και για όσα κατέθεσε σχετικά με ότι δεν δούλευε. Η μάρτυρας, όμως, επέμεινε στα όσα κατέθεσε.

«Με τον Χρήστο είχαμε άριστες σχέσεις»

Η επόμενη μάρτυρας ήταν επίσης γειτόνισσα του 44χρονου. Κατέθεσε ότι με τον κατηγορούμενο είχαν άριστες σχέσεις. «Δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα… Πρόσεχε και το εγγονάκι μου στο πάρκο… Δεν ήξερα για τον Άγγελο. Το έμαθα εκείνη την ημέρα που είδα το ασθενοφόρο και τον κόσμο».

Ερωτηθείσα για τον χαρακτήρα του, είπε ότι ήταν «βοηθητικός άνθρωπος. Εγώ προσωπικά δεν τον είχα δει ποτέ να εκρήγνυται ή να φωνάζει. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση όταν άκουσα όλα αυτά τα πράγματα». Με την πρώην σύζυγό του ήταν καλές οι σχέσεις τους, είπε ακόμη. «Δεν τους είχα δει να μαλώνουν». Και η συγκεκριμένη μάρτυρας κατέθεσε ότι ο Χρήστος έκανε κάποια μεροκάματα, ωστόσο δεν δούλευε κανονικά.

Η μάρτυρας κατόπιν ερωτήσεων του συνηγόρου υπεράσπισης, επανέλαβε – βάσει της προσωπικής της άποψης και εμπειρίας – ότι ο κατηγορούμενος είχε καλές σχέσεις με την πρώην σύζυγό του και ότι απέναντι στην κόρη του ο 44χρονος ήταν άψογος πατέρας. Κατέθεσε ακόμα ότι ο Χρήστος ήταν ένας φιλότιμος άνθρωπος που βοηθούσε στη γειτονιά.