Δίκη για τα Τέμπη: Η εισαγγελική πρόταση για τις δηλώσεις παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας

Με την πρόταση της εισαγγελέως για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, να απορριφθεί η δήλωση του σωματείου μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και η δήλωση του ελληνικού Δημοσίου.

Πρότεινε, επίσης, να μη γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.

Νωρίτερα σήμερα συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι προσήλθαν στο συνεδριακό κέντρο του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα για τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιοι τελικά θα παρασταθούν στην πολύκροτη υπόθεση.

Προσερχόμενη στο δικαστήριο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέπτυξε τις θέσεις της σε ό,τι αφορά τη δίκη αποδίδοντας στο ελληνικό δημόσιο ρόλο «δούρειου ίππου».