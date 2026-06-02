Χανιά: Νεκρός 69χρονος εργάτης που έπεσε από σκάλα

Τελευταίο μεροκάματο για 69χρονο εργάτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στα Χανιά.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (1/6) στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν ο 69χρονος εργάτης, που δούλευε ως συγκολλητής, έπεσε από σκάλα και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 69χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Δυστυχώς, ο 69χρονος υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, Τρίτη 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.