Ουκρανία: Δραματική έκκληση Ζελένσκι σε Τραμπ για Patriot μετά το φονικό μπαράζ της Ρωσίας με 73 πυραύλους και 656 drones

Η Ουκρανία δέχθηκε ένα από τα πιο καταστροφικά ρωσικά αεροπορικά πλήγματα των τελευταίων μηνών, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε πέντε πόλεις. Εν μέσω εξάντλησης των αποθεμάτων αεράμυνας, ο Ζελένσκι απηύθυνε δραματική έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ για την άμεση αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot, τα οποία είναι κρίσιμα για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Φωτογραφία: Reuters
  • Η Ουκρανία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπειτα από ένα από τα πιο καταστροφικά ρωσικά αεροπορικά πλήγματα των τελευταίων μηνών, με 73 πυραύλους και 656 drones, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε δραματική έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ για την κατεπείγουσα αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot, καθώς τα αποθέματα του Κιέβου εξαντλούνται.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής, καθώς εκατοντάδες πολύτιμοι πύραυλοι Patriot χρησιμοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ουκρανία έπειτα από ένα από τα πιο καταστροφικά ρωσικά αεροπορικά πλήγματα των τελευταίων μηνών, το οποίο άφησε πίσω του τουλάχιστον 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε πέντε μεγάλες πόλεις.

Η σφοδρότητα της επίθεσης ανάγκασε τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να απευθύνει δραματική δημόσια έκκληση προς τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για την κατεπείγουσα αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot, την ώρα που τα αποθέματα του Κιέβου εξαντλούνται και οι υποδομές της χώρας καταρρέουν.

Μπαράζ 73 πυραύλων και 656 drones

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 73 πυραύλους –συμπεριλαμβανομένων οκτώ υπερηχητικών πυραύλων Tsirkon– και 656 drones.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν το Κίεβο, το Ντνίπρο, η Ζαπορίζια, η Πολτάβα και το Χάρκοβο.

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε: «Μια επίθεση μεγάλης κλίμακας και μια εντελώς ξεκάθαρη δήλωση από τη Ρωσία. Εάν η Ουκρανία δεν προστατευθεί από βαλλιστικά και άλλα πυραυλικά πλήγματα, αυτά τα πλήγματα θα συνεχιστούν».

«Η Ευρώπη χρειάζεται τους δικούς της αντιβαλλιστικούς πυραύλους, ώστε αυτός ο πόλεμος να μπορέσει επιτέλους να τελειώσει. Και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη βοήθεια των ΗΠΑ στην προμήθεια πυραύλων όπως οι Patriot. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των εταίρων μας και σε αποτελεσματικές απαντήσεις στο σημερινό πλήγμα», πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης με νόημα.


Το Κίεβο ξεμένει από βλήματα αναχαίτισης Patriot, τα οποία αποτελούν το μοναδικό σύστημα που μπορεί να αναχαιτίσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής, καθώς εκατοντάδες πολύτιμοι πύραυλοι Patriot χρησιμοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Ο Πούτιν είναι ένας εγκληματίας πολέμου και λούζερ»

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις δείχνουν πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ξεμένει από επιλογές, δεδομένων των πρόσφατων επιτυχών ουκρανικών πληγμάτων με drones μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικά διυλιστήρια και λιμάνια.

Ο Σιμπίχα δήλωσε: «Ο Πούτιν είναι ένας εγκληματίας πολέμου και λούζερ που δεν έχει άλλα χαρτιά στα χέρια του εκτός από τον τρόμο. Η Μόσχα χάνει στο πεδίο της μάχης. Κανένας αριθμός πυραύλων δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό».

Εικόνες καταστροφής

Στο Κίεβο, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 63 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, ενώ 140.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα.


Στο Ντνίπρο, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένας διασώστης, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ένα δεύτερο, «διπλό» πλήγμα της Ρωσίας, την ώρα που το συνεργείο του έφτανε στο σημείο της πρώτης έκρηξης.

Στο Κίεβο, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο περιέγραψε την κατάσταση. «Στην περιοχή Ομπολόν, αυτοκίνητα καίγονται έπειτα από πτώση συντριμμιών πυραύλου. Υπάρχουν επίσης πυρκαγιές σε δύο τοποθεσίες σε ανοιχτούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης μιας κοντά σε έναν παιδικό σταθμό».


Η 65χρονη Ολένα Ντνιπρόβσκα, που τραυματίστηκε μαζί με τον 64χρονο σύζυγό της στο διαμέρισμά τους στο Κίεβο, περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου στο Associated Press: «Βγήκα στον διάδρομο με το τηλέφωνο και πριν καταλάβω τι συνέβη, τα πάντα έπεσαν στο κεφάλι μου, τα τζάμια, και η πόρτα ξηλώθηκε από την έκρηξη».

«Έτρεξα έξω στην εξώπορτα και άρχισα να φωνάζω τον άνδρα μου από το δωμάτιο, αλλά είχε πεταχτεί και αυτός έξω από το ωστικό κύμα. Τώρα δεν έχω πού να ζήσω, το διαμέρισμα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, δεν υπάρχουν πόρτες, παράθυρα, μπαλκόνι. Μπορείς να βγεις κατευθείαν από το δωμάτιο στον δρόμο».

Προαναγγελθέν χτύπημα

Η επίθεση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει τους πολίτες της χώρας του.

«Οι προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με ρωσικά πλήγματα παραμένουν σε ισχύ. Ένα μαζικό πλήγμα είναι πιθανό, έχουν προετοιμάσει ένα. Οι αμυντικοί μας είναι έτοιμοι όλο το 24ωρο στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τα αποθέματα που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα».

Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα ξεκινούσε «συστηματικά πλήγματα» στο Κίεβο, ως αντίποινα για μια ουκρανική επίθεση με drone σε κοιτώνα στην κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

Πηγή: Guardian

 

