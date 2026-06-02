Ουκρανία: Δραματική έκκληση Ζελένσκι σε Τραμπ για Patriot μετά το φονικό μπαράζ της Ρωσίας με 73 πυραύλους και 656 drones

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ουκρανία έπειτα από ένα από τα πιο καταστροφικά ρωσικά αεροπορικά πλήγματα των τελευταίων μηνών, το οποίο άφησε πίσω του τουλάχιστον 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε πέντε μεγάλες πόλεις.

Η σφοδρότητα της επίθεσης ανάγκασε τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να απευθύνει δραματική δημόσια έκκληση προς τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για την κατεπείγουσα αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot, την ώρα που τα αποθέματα του Κιέβου εξαντλούνται και οι υποδομές της χώρας καταρρέουν.

Kyiv, Ukraine – Russia carried out a large-scale overnight attack on Ukraine’s capital, firing dozens of missiles and drones in what Ukrainian officials describe as one of the heaviest strikes on Kyiv in recent weeks.According to preliminary reports, waves of attack drones,… pic.twitter.com/jfURj9cFGd Μεντβέντεφ: Οι Ευρωπαίοι δεν θα κοιμούνται ήσυχοι όσο στηρίζουν την Ουκρανία — NextMinute News (@nextminutenews7) June 2, 2026

Μπαράζ 73 πυραύλων και 656 drones

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 73 πυραύλους –συμπεριλαμβανομένων οκτώ υπερηχητικών πυραύλων Tsirkon– και 656 drones.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν το Κίεβο, το Ντνίπρο, η Ζαπορίζια, η Πολτάβα και το Χάρκοβο.

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε: «Μια επίθεση μεγάλης κλίμακας και μια εντελώς ξεκάθαρη δήλωση από τη Ρωσία. Εάν η Ουκρανία δεν προστατευθεί από βαλλιστικά και άλλα πυραυλικά πλήγματα, αυτά τα πλήγματα θα συνεχιστούν».

«Η Ευρώπη χρειάζεται τους δικούς της αντιβαλλιστικούς πυραύλους, ώστε αυτός ο πόλεμος να μπορέσει επιτέλους να τελειώσει. Και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη βοήθεια των ΗΠΑ στην προμήθεια πυραύλων όπως οι Patriot. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των εταίρων μας και σε αποτελεσματικές απαντήσεις στο σημερινό πλήγμα», πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης με νόημα.

More than 500 personnel of the State Emergency Service have been involved in dealing with the aftermath of Russia’s overnight attack on our cities and communities. The main strike was on Kyiv, where dozens of residential buildings and other purely civilian infrastructure were… pic.twitter.com/EhcQ5yIKQU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2026



Το Κίεβο ξεμένει από βλήματα αναχαίτισης Patriot, τα οποία αποτελούν το μοναδικό σύστημα που μπορεί να αναχαιτίσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής, καθώς εκατοντάδες πολύτιμοι πύραυλοι Patriot χρησιμοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Ο Πούτιν είναι ένας εγκληματίας πολέμου και λούζερ»

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις δείχνουν πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ξεμένει από επιλογές, δεδομένων των πρόσφατων επιτυχών ουκρανικών πληγμάτων με drones μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικά διυλιστήρια και λιμάνια.

Ο Σιμπίχα δήλωσε: «Ο Πούτιν είναι ένας εγκληματίας πολέμου και λούζερ που δεν έχει άλλα χαρτιά στα χέρια του εκτός από τον τρόμο. Η Μόσχα χάνει στο πεδίο της μάχης. Κανένας αριθμός πυραύλων δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό».

The only reason for Russia’s overnight horrific attack against Ukraine with 656 drones and 73 missiles that killed at least 12, including children, and injured hundreds of civilians is that Putin is a war criminal and loser who has no cards except terror. Moscow is losing on the… pic.twitter.com/U8IS3yv5b8 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 2, 2026

Εικόνες καταστροφής

Στο Κίεβο, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 63 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, ενώ 140.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα.

🇷🇺🇺🇦 Russia launched 729 drones and missiles at Ukraine overnight, killing at least 11 people and wounding more than 100 in one of the largest barrages of the war. Kyiv took the heaviest hits. A 24-storey apartment building partially collapsed with people feared trapped, a… https://t.co/vd7gTZ6JM5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 2, 2026



Στο Ντνίπρο, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένας διασώστης, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ένα δεύτερο, «διπλό» πλήγμα της Ρωσίας, την ώρα που το συνεργείο του έφτανε στο σημείο της πρώτης έκρηξης.

Στο Κίεβο, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο περιέγραψε την κατάσταση. «Στην περιοχή Ομπολόν, αυτοκίνητα καίγονται έπειτα από πτώση συντριμμιών πυραύλου. Υπάρχουν επίσης πυρκαγιές σε δύο τοποθεσίες σε ανοιχτούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης μιας κοντά σε έναν παιδικό σταθμό».



Η 65χρονη Ολένα Ντνιπρόβσκα, που τραυματίστηκε μαζί με τον 64χρονο σύζυγό της στο διαμέρισμά τους στο Κίεβο, περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου στο Associated Press: «Βγήκα στον διάδρομο με το τηλέφωνο και πριν καταλάβω τι συνέβη, τα πάντα έπεσαν στο κεφάλι μου, τα τζάμια, και η πόρτα ξηλώθηκε από την έκρηξη».

«Έτρεξα έξω στην εξώπορτα και άρχισα να φωνάζω τον άνδρα μου από το δωμάτιο, αλλά είχε πεταχτεί και αυτός έξω από το ωστικό κύμα. Τώρα δεν έχω πού να ζήσω, το διαμέρισμα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, δεν υπάρχουν πόρτες, παράθυρα, μπαλκόνι. Μπορείς να βγεις κατευθείαν από το δωμάτιο στον δρόμο».

Προαναγγελθέν χτύπημα

Η επίθεση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει τους πολίτες της χώρας του.

«Οι προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με ρωσικά πλήγματα παραμένουν σε ισχύ. Ένα μαζικό πλήγμα είναι πιθανό, έχουν προετοιμάσει ένα. Οι αμυντικοί μας είναι έτοιμοι όλο το 24ωρο στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τα αποθέματα που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα».

Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα ξεκινούσε «συστηματικά πλήγματα» στο Κίεβο, ως αντίποινα για μια ουκρανική επίθεση με drone σε κοιτώνα στην κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

Πηγή: Guardian