Γεωργιάδης: Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι σίγουρα δεύτερος γιατί υπερέχει στο one to one με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» δήλωσε σχετικά με την κριτική για το ΕΣΥ «Όλα τα συστήματα υγείας στον κόσμο έχουν προβλήματα. Το ερώτημα είναι ένα: το ΕΣΥ επί Μητσοτάκη και Γεωργιάδη, είναι καλύτερο ή χειρότερο; Έχει κάνει ένα βήμα μπρος ή όχι; Εγώ ισχυρίζομαι ότι ακόμα και ο κόσμος που δεν με συμπαθεί αν ερωτηθεί θα πει ναι, είναι καλύτερο».

«Γιατί είναι καλύτερο; Γιατί έχει στο κινητό του το MyHealth app και κλείνει ραντεβού πλέον σε δυο-τρεις μέρες, αντί για δυο-τρεις μήνες. Γιατί όλες οι εξετάσεις μπαίνουν στην πλατφόρμα, τις βλέπει και δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείται. Γιατί όταν χρειαστεί να μπει σε ένα ΤΕΠ νοσοκομείου βλέπει ένα νοσοκομείο καινούριο και δεν χρειάζεται να περιμένει δέκα ώρες, περιμένει τέσσερις. Γιατί στα νησιά που υπήρχαν παντού κενά, το 50% των κενών καλύφθηκε πέρυσι και φέτος θα καλύψουμε σχεδόν όλο το υπόλοιπο. Γιατί με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» έχουν κάνει εξετάσεις 5.5 εκατομμύρια άνθρωποι. Έχουμε κάνει μέσα σε 2,5 χρόνια περισσότερα έργα στο ΕΣΥ από ότι το ‘80. Νομίζετε ότι είναι εύκολο αυτό που κάναμε; Είναι πολύ δύσκολο» πρόσθεσε.

«Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι σίγουρα δεύτερος γιατί υπερέχει στο one to one του Νίκου Ανδρουλάκη. Αφού επέλεξε ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστούν στο πεδίο της αριστεράς, σε αυτό το ακροατήριο ο Τσίπρας είναι καλύτερος. Ο Ανδρουλάκης κατά τη γνώμη μου έχει ακολουθήσει μία τελείως λάθος τακτική όλο αυτό το διάστημα, η τακτική του είναι να πέσει ο Μητσοτάκης με κάθε κόστος. Σε αυτό το ακροατήριο που έχει χτίσει, ο Τσίπρας είναι καλύτερος, άρα εκεί θα χάσει. Οι αριστεροί θέλουν να ενωθούν για να μας κερδίσουν. Θα τους κερδίσουμε και πάλι με αυτοδυναμία γιατί ο κόσμος δεν είναι ανόητος, καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα πηγαίνει καλύτερα και δεν θέλει να επιστρέψει σε νέες περιπέτειες» περιέγραψε.

«Ο Χάρης Δούκας είπε ότι πρέπει τα δύο αυτά κόμματα να κάνουν μέτωπο, να κερδίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και το ποιος θα είναι επικεφαλής να κριθεί από το ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα, που βάσει των δημοσκοπήσεων θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής: Ότι βάσει του εκλογικού νόμου, η σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνει το μπόνους, δεν μπορούν δηλαδή να σχηματίσουν κυβέρνηση. Άρα, για να κάνουν σύμπραξη και να κερδίσουν τον Μητσοτάκη, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ και να ενωθεί με το κόμμα που λέγεται ΕΛΑΣ. Στην πραγματικότητα, η πρόταση που είπε ο Δούκας είναι διάλυση του ΠΑΣΟΚ και προσχώρηση στον Τσίπρα για να ρίξει τον Μητσοτάκη» ανέφερε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προσχώρησης βουλευτών στο κόμμα Τσίπρα: «Ο κ.Τσίπρας είναι έμπειρος πολιτικός, έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τι θα γίνει με τους βουλευτές που συζητούν για ένταξη στο κόμμα του. Θα τους πάρει τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς; Έχω την αίσθηση ότι θα τους κάνει ανεξάρτητους και μετά δεν θα τους πάρει. Αν δεν τους πάρει τώρα και τους αφήσει μέχρι τέλους, τότε θα έχει φτιάξει τους δικούς του υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες. Επειδή πιστεύω ότι ο Τσίπρας είναι Μακιαβέλι, θα τους «καθαρίσει» όλους. Το ίδιο ισχύει και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όσους αφήνει τελευταία στιγμή, πολιτικά τους αποδυναμώνει».

«Είχα πει ότι οι υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αστείες. Μετά το πόρισμα Τυχεροπούλου ποιος δικαιώνεται; Εγώ ή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Το μεγαλύτερο φάουλ ήταν ότι ενώ το πόρισμα Τυχεροπούλου κατατέθηκε στις 18 του μήνα και η ψηφοφορία για προανακριτική ήταν στις 21, δεν φρόντισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να το στείλει στη Βουλή. Αυτό δημιουργεί σοβαρή υπόνοια δόλου. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση πώς πήραν την πραγματογνωμοσύνη και δεν σκέφτηκε κάποιος από εκεί να τη στείλει στη Βουλή για να ενημερωθεί. Δεν είπα ποτέ ότι πρέπει να καταργηθεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Είπα ότι ως θεσμός είναι στα πρώτα του βήματα και πρέπει να βρει τον τρόπο να λειτουργεί με τα κράτη» επεσήμανε.