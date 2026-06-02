Σπυρόπουλος στον Realfm 97,8 για Δούκα: Δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα

Για τις δημοσκοπήσεις, τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ και τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα, μίλησε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ ακόμη και στην τέταρτη θέση, σχολίασε: «Στην Ελλάδα υπάρχει ένα φαινόμενο, ότι έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τις παρακολουθούμε. Έχει αποτυπωθεί και στο παρελθόν να υπάρχουν αυξομειώσεις στα κόμματα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή, κατά την άποψή μου, όπου οι πολίτες δεν έχουν παγιωμένη την άποψή τους και μπορούν να μεταβάλλουν τη θέλησή τους να υποστηρίξουν κάποιο κόμμα, κατά σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο κ .Σπυρόπουλος υπενθύμισε τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας το περασμένο χρονικό διάστημα, σημειώνοντας: «Πριν από λίγους μήνες είχαμε την εκτόξευση της κ. Κωνσταντοπούλου και πάλι με ρωτούσατε πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ που καταγραφόταν τότε τρίτο στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε σήμερα την κ. Κωνσταντοπούλου να συρρικνώνει πολύ τα ποσοστά της, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ποσοστά της».

«Είναι λογικό να υπάρχει μια ανακατανομή της άποψης για τα κόμματα με την είσοδο των νέων δύο κομμάτων, της κ. Καρυστιανού και του κ. Τσίπρα. Εμείς, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτού του δρόμου οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνέπεια, την περιεκτικότητα στο πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυναμικό και εν τέλει την πρόταση του κάθε κόμματος όσον αφορά την επόμενη μέρα της χώρας.

Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να επανέλθει ως πυλώνας σταθερότητας ευρύτερα για τη χώρα, ως πυλώνας μιας πολιτικής αλλαγής που θέλει ο πολίτης για τη χώρα και ως μια παράταξη που έχει μια μεγάλη, μακρά ιστορία σε αυτόν τον τόπο με θετικά αποτελέσματα» τόνισε ο κ. Σπυρόπουλος.

Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε, με αφορμή τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα, αν αποδεικνύεται λάθος το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επεδίωξε ευρύτερες συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα, από τον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς.

Ο κ. Σπυρόπουλος αναφέρθηκε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που, «αποφάσισε την αυτόνομη πορεία του κινήματος και το ότι δεν θα έχουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο».

«Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να προσχωρήσουμε και να υπογραμμίζουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτήν την απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν, μάλιστα, ομόφωνη. Δεν βλέπω πώς τέτοιες δηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν προς το κοινό μήνυμα που όλοι μπορούμε να στείλουμε», επισήμανε ο κ. Σπυρόπουλος και διευκρίνισε: «Αποφάσισε αυτόνομη πορεία του κινήματος και μετά τις εκλογές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάναμε μια προσπάθεια, να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστώσα ενός άλλου κόμματος, και για πριν και για μετά τις εκλογές».

Κληθείς εκ νέου να σχολιάσει τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων που από αρκετούς ερμηνεύτηκαν ως πρόταση για εκλογική σύμπραξη ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ, σε περίπτωση που υπάρξουν δεύτερες κάλπες, τόνισε:

«Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο, που είναι να βγει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό να τα συζητάτε οι δημοσιογράφοι ή να τα συζητούν οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτάζουμε μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα».

«Να το πω καθαρά. Δίνουμε ένα διαπιστευτήριο στους πολίτες όσον αφορά την αξιοπιστία μας και όσον αφορά την πίστη μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει σφυρηλατήσει αυτή την προσπάθεια να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και να τους πείσουμε κιόλας -και κυρίως τους ανθρώπους της παράταξης- ότι πραγματικά πιστεύουμε στη μεγάλη ανατροπή. Το να συζητάμε για άλλα σενάρια δεν συμβάλλει προς τον κοινό μας στόχο. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν οι δυνάμεις και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή» συμπλήρωσε, ενώ αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις επανέλαβε ότι «είναι η εικόνα της στιγμής. Οπότε περιμένετε να δούμε τι θα γίνει και σε 2-3 τρεις μήνες».

«Τα αποτελέσματα, ακόμα και τα δημοσκοπικά, μεταβάλλονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον πολυπαραγοντικό και περίεργο. Οπότε πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πυλώνας σταθερότητας, το οποίο διαχρονικά τα τελευταία χρόνια παραμένει σε ένα ποσοστό – όχι όσο μεγάλο το θέλαμε, αλλά δεν έχει τις αυξομειώσεις τις οποίες βλέπουμε σε άλλα κόμματα, τα οποία είναι προσωποπαγή, τα οποία δημιουργήθηκαν από μία πολιτική προσωπικότητα, τα οποία δεν έχουν βάθος και δεν έχουν την προγραμματική διάσταση και το βάρος που έχει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αφήστε λίγο να κυλήσει ο χρόνος, ώστε να αποτυπωθεί και η εικόνα με ψυχραιμία. Εμάς δεν μας πιάνει πανικός» συνέχισε ο κ. Σπυρόπουλος.

Ερωτηθείς εάν εκτιμά πως θα υποχωρήσουν τα ποσοστά των δύο νέων κομμάτων στις επόμενες δημοσκοπήσεις, ανέφερε: «Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει στο τέλος αυτού του δρόμου η ανάγκη του κόσμου να βρει μία σταθερότητα μέσα από μία πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ την προσφέρει αυτή. Μέσα από ένα σχέδιο δηλαδή για την επόμενη μέρα του τόπου. Εγώ δεν πιστεύω ότι μακροημερεύουν κόμματα, τα οποία δημιουργούνται από μόνο μία προσωπικότητα και δεν έχουν το πολιτικό βάρος και την αξιοπιστία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας».

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε: «Εγώ λέω καθαρά ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες σε αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχιακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος, ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά που προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση. Επίσης, θα μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι η φορολόγηση. Και ακούσαμε τον κ. Γιούνκερ να λέει ότι του πρότεινα να φορολογήσει πχ τους εφοπλιστές και αυτός επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη να τον εμπιστευτούν ξανά; Ο κόσμος αξιολογεί την κάθε διάψευση (σ.σ. διάψευση Τσίπρα για τις δηλώσεις Γιούνκερ) και το τι λέει ο καθένας. Και σε πολιτικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι κοντά στις εξελίξεις που είχαν γίνει τότε».

«Δεύτερον και σημαντικό ο κ. Τσίπρας επέλεξε να διαλύσει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το ίδιο του κόμμα και να επανέλθει δύο χρόνια μετά να πει τι; Εγώ δεν άκουσα κάτι καινούργιο να πει στην ιδρυτική διακήρυξη και στις πολιτικές του θέσεις, εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και εμείς θα μείνουμε στο θετικό αφήγημα αυτής της προσπάθειας», πρόσθεσε ο κ. Σπυρόπουλος και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τη στέγαση, την πραγματική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα.

«Ακόμη, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πραγματικά μπορούν να ενωθούν δυνάμεις πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο και σε μια πολιτική συζήτηση. Αυτό το επιδιώξαμε» τόνισε, ενώ ερωτηθείς για τη συνεχή εσωστρέφεια που υπάρχει στο κόμμα, είπε: «Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια τάση να συζητάμε λίγο περισσότερο. Τα περισσότερα τα συζητάμε και τα αποφασίζουμε στα όργανα, και αυτό είναι το σωστό. Αλλά επειδή βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, νομίζω ότι το κεντρικό πολιτικό μήνυμα και τις κεντρικές μας αποφάσεις, τις έχουμε πάρει στο τελευταίο μας συνέδριο».

«Οπότε όσοι συζητάμε δημόσια, είναι καλύτερο να συζητάμε για τα αυθεντικά και για το μήνυμα που θέλουμε να αποτυπώσουν η προγραμματική μας θέση και το πρόγραμμά μας, παρά να αποπροσανατολίζουμε συζητώντας άλλα πράγματα, τα οποία θα τα αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή το τι θέση θα πάρει κάθε κόμμα και αν μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν θα το αποφασίσω εγώ ή εσείς ή οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε. Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός και θα δούμε στην πορεία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρώτη εντολή, να έχει τον πρώτο λόγο στον σχηματισμό μίας άλλης κυβέρνησης και από εκεί και πέρα, με το πρόγραμμά μας, θα συζητήσουμε για πιθανές συνεργασίες» κατέληξε.