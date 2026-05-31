Χάρης Δούκας: Θα κάνουμε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντίπαλός μας είναι η ΝΔ – Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να είναι συμπλήρωμα

«Μετά το συνέδριο ανεβήκαμε δημοσκοπικά. Στο συνέδριο υπήρξε ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση. Αν αλλάξει το αφήγημα, υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε χαμηλά. Στις δημοσκοπήσεις όταν κατέβηκα για δήμαρχος, ήμουν δεύτερος ή τρίτος. Έμεινα σταθερός. Τώρα ξεκινάει ο αγώνας» περιέγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Κρίσιμη περίοδος, κάθε λάθος από εδώ και πέρα θα μετράει» τόνισε. «Άρα ψυχραιμία, καθαρά μηνύματα, μέτωπο με τη ΝΔ που είναι ο στρατηγικός μας αντίπαλος» πρόσθεσε σε συνέντευξή του στο MEGA.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποφασίσει εδώ και καιρό για το κόμμα» επεσήμανε και σημείωσε πως «θα κάνουμε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντίπαλός μας είναι η ΝΔ».

«Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει αποκλεισμός» δήλωσε σχετικά με τις συνεργασίες. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική κυβέρνηση. Ποιος θα είναι Πρωθυπουργός το αποφασίζει ο πρώτος» σχολίασε.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να είναι συμπλήρωμα και πρέπει να τηρούμε τις αποφάσεις μας για να μην δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο» απάντησε ερωτηθείς για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου.

«Κρατάμε δυνατά το τιμόνι, έχουμε τη δύναμη να κάνουμε την ανατροπή» είπε στη συνέχεια. «Θα είναι καταστροφή για τη χώρα άλλη μια θητεία της ΝΔ, ο κόσμος θα αποφασίσει» συμπλήρωσε.