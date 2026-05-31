Στον Καναδά το κορυφαίο υποβρύχιο του κόσμου από το Project Trident της Ελευσίνας

Ένα νοτιοκορεατικό επιθετικό υποβρύχιο, το κορυφαίο μη πυρηνικό του κόσμου, έφτασε στη ναυτική βάση του Στόλου του Ειρηνικού του Καναδά, ενόψει της απόφασης της Οτάβα για την προμήθεια της επόμενης κατηγορίας υποβρυχίων της. Είναι το ίδιο που πλέον θα αρχίσει να κατασκευάζεται στην Ελλάδα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το ιστορικό ταξίδι του νοτιοκορεατικού υποβρυχίου KSS-III (κλάση Dosan Ahn Changho) στον Καναδά αποτελεί ένα ορόσημο για την παγκόσμια ναυτική ιστορία και τις σύγχρονες στρατιωτικές ισορροπίες. Το υποβρύχιο ROKS Dosan Ahn Changho ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου του 2026 από τη ναυτική βάση Τζινχάε της Νότιας Κορέας και διήνυσε μια τεράστια απόσταση περίπου 14.000 χιλιομέτρων. Διασχίζοντας τον Ειρηνικό Ωκεανό με ενδιάμεσους σταθμούς ανεφοδιασμού στο Γκουάμ και τη Χαβάη, κατέπλευσε στη ναυτική βάση Εσκουίμαλτ, κοντά στη Βικτώρια του Καναδά, σημειώνοντας την πρώτη φορά που υποβρύχιο της Νότιας Κορέας πραγματοποιεί ένα τέτοιο υπερατλαντικό ταξίδι προς τη Βόρεια Αμερική.

Η εντυπωσιακή αυτή ανάπτυξη δεν ήταν μια απλή άσκηση ρουτίνας, αλλά μια δυναμική επίδειξη ισχύος στο πλαίσιο του μεγάλου καναδικού διαγωνισμού προμήθειας υποβρυχίων (Canadian Patrol Submarine Project – CPSP). Ο Καναδάς αναζητά τον αντικαταστάτη των παλαιών υποβρυχίων κλάσης Victoria, με στόχο την αγορά έως και 12 νέων συμβατικών υποβρυχίων με ικανότητες μακράς εμβέλειας και δράσης κάτω από τους πάγους της Αρκτικής. Το KSS-III της εταιρείας Hanwha Ocean έχει προκριθεί στην τελική φάση του διαγωνισμού, όπου αναμετράται σώμα με σώμα με το γερμανικό Type 212CD.

Αυτό το συγκεκριμένο υποβρύχιο συνδέεται άμεσα και με τις ελληνικές εξελίξεις, καθώς η πλατφόρμα του KSS-III βρίσκεται στον πυρήνα του περίφημου «Project Trident». Πρόκειται για μια στρατηγική τριμερή συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα, η οποία επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην Αθήνα. Το Project Trident προβλέπει ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ με επίκεντρο τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Στόχος είναι η μετατροπή της Ελευσίνας σε ένα περιφερειακό βιομηχανικό και αμυντικό οικοσύστημα για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο θα μπορεί να αναλάβει τη ναυπήγηση, τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και την παροχή logistics για τα υποβρύχια KSS-III και άλλες ναυτικές μονάδες του ΝΑΤΟ και συμμαχικών χωρών.

Το ταξίδι των 14.000 χιλιομέτρων στον Καναδά αποδεικνύει στην πράξη τις κορυφαίες επιχειρησιακές δυνατότητες του KSS-III, καταρρίπτοντας τον μύθο ότι τα συμβατικά υποβρύχια περιορίζονται μόνο σε παράκτιες αμυντικές αποστολές. Η επιτυχής διάσχιση του Ειρηνικού απέδειξε την τεράστια εμβέλεια και την αντοχή των συστημάτων του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, Καναδοί αξιωματικοί επιβιβάστηκαν στο σκάφος από τη Χαβάη για να αξιολογήσουν τις επιδόσεις του σε πραγματικές συνθήκες ωκεάνιας πλεύσης. Επιπλέον, το υποβρύχιο κατάφερε για πρώτη φορά να συνδεθεί και να επικοινωνήσει απευθείας με τη διοίκηση του καναδικού στόλου μέσω του κοινού νατοϊκού συστήματος διοίκησης και ελέγχου (C4I), αποδεικνύοντας την απόλυτη ψηφιακή συμβατότητα και διαλειτουργικότητά του με τις δυνάμεις της Συμμαχίας.

Στο ερώτημα αν το KSS-III είναι το καλύτερο συμβατικό υποβρύχιο στον κόσμο, η απάντηση των περισσότερων διεθνών αναλυτών τείνει να είναι καταφατική, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη πλατφόρμα που να συνδυάζει τα δικά του τεχνικά χαρακτηριστικά. Το KSS-III είναι το μοναδικό επιχειρησιακό συμβατικό υποβρύχιο παγκοσμίως που διαθέτει σύστημα Κάθετης Εκτόξευσης Πυραύλων (VLS), το οποίο του επιτρέπει να φέρει βαλλιστικούς πυραύλους (SLBM) και πυραύλους cruise. Αυτό του δίνει μια στρατηγική ικανότητα κρούσης μεγάλου βάθους που μέχρι τώρα διέθεταν αποκλειστικά τα τεράστια πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

Παράλληλα, ο συνδυασμός της πρόωσης AIP (Air-Independent Propulsion) με τις προηγμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου του προσφέρει ακουστική αορατότητα (stealth) και τη δυνατότητα να παραμένει σε κατάδυση χωρίς αναπνευστήρα για αρκετές εβδομάδες. Είναι το μόνο υποβρύχιο παγκοσμίως που συνδυάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

Το γεγονός ότι το KSS-III δεν είναι ένα σχέδιο στα χαρτιά, αλλά ένα ώριμο, δοκιμασμένο υποβρύχιο που βρίσκεται ήδη σε ενεργή υπηρεσία και σε γραμμή παραγωγής, του δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του, καθιστώντας το το πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο μη πυρηνικό υποβρύχιο στον πλανήτη.