Ανδρουλάκης: Το βίντεο στο TikTok – «Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα»

Το διήμερο οδοιπορικό του στην Ευρυτανία καταγράφει στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης προσθέτοντας ότι η Ευρυτανία αλλά και όλη η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο τώρα, προκρίνοντας τα εξής:
– Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης
– Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου
Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας .
«Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα», υπογραμμίζει.
