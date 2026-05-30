Ανδρουλάκης: Το βίντεο στο TikTok – «Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Το διήμερο οδοιπορικό του στην Ευρυτανία καταγράφει στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης προσθέτοντας ότι η Ευρυτανία αλλά και όλη η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο τώρα, προκρίνοντας τα εξής:

– Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης

– Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου

Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας .

«Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα», υπογραμμίζει.