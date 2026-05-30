Κατερίνα Στανίση: «Δεν με πόνεσε και τόσο που δεν έγινα μάνα, παίρνω αγάπη από τα ανίψια μου»

Η Κατερίνα Στανίση παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!». Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν τελείωσε το σχολείο και αποκάλυψε ότι δεν την πόνεσε που δεν απέκτησε δικό της παιδί.

Δεν τελείωσες το σχολείο;

Όχι, πήγα μέχρι τη Β’ Δημοτικού και λίγο στην Γ’ και μετά φύγαμε για Γερμανία. Το ελληνικό σχολείο εκεί ήταν πάρα πολύ μακριά. Η μαμά μου δούλευε και κοιτούσα τον αδελφό μου που ήταν μωρό. Μία φορά την εβδομάδα όμως, πήγαινα σε ένα γερμανικό σχολείο −Berufsschule λέγεται− εκεί τραγούδησα, θυμάμαι, για πρώτη φορά. Ήταν ένα τραγούδι της Φωτεινής Μαυράκη πολύ δύσκολο. «Εγώ ποτέ δεν χάρηκα, και να πονώ κουράστηκα». (Τραγουδάει). Χτυπούσε η καρδιά μου μέχρι να έρθει η σειρά μου. Ο Γερμανός δάσκαλος δάκρυσε, χωρίς να καταλαβαίνει τι λέω. «Mein kind» μου είπε, παιδί μου δηλαδή, εσύ «ein tag», μια μέρα, «θα γίνεις σταρ». Εγώ δεν ήξερα τι θα πει σταρ τότε.

Μετάνιωσες που δεν κατάφερες τελικά να μορφωθείς;

Όσο πιο πολλά γράμματα ξέρεις δεν σημαίνει ότι είσαι καλός. Εγώ που δεν ξέρω πολλά γράμματα, δεν πάει να πει ότι δεν έχω αξίες μέσα μου. Η οικογένεια για μένα είναι το Α και το Ω, ήμουν από μικρή έτσι. Είχα ένα χαρτζιλίκι και πήγαινα και ψώνιζα πάντα για το σπίτι.

Σου έχει κοστίσει που δεν έκανες δική σου οικογένεια;

Μέχρι τα 40 μου έλεγα −γι’ αυτό πήρα κι εκείνο το μεγάλο σπίτι στη Γλυφάδα−, «εκεί κάποια παιδιά θα περπατήσουν». Αλλά δεν έκατσε. Επειδή είχαμε μεγαλώσει στριμωγμένα, μου άρεσε που το σπίτι ήταν έτσι άνετο. Εντάξει, δεν είναι και αχανές, μια δίπατη μονοκατοικία είναι. Αλλά δεν με πόνεσε και τόσο μετά, που δεν έγινα μάνα. Παίρνω αγάπη και από τα ανίψια μου, του αδελφού μου τα παιδιά. Βέβαια δεν είναι το ίδιο, το ξέρω.