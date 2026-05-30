Λάκκωμα Θεσσαλονίκης: Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» πίστα καρτ – Παρέσυρε τέντες και αντικείμενα – ΒΙΝΤΕΟ

Το απόγευμα της Παρασκευής ανεμοστρόβιλος επισκέφθηκε πίστα καρτ στο Λάκκωμα Θεσσαλονίκης και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση.

Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media κατέγραψαν τη στιγμή που ο αεροστρόβιλος περνά από την περιοχή, προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.