Λάρισα: Καρέ καρέ η στιγμή που φορτηγό ξηλώνει γέφυρα σήμανσης και καταλήγει σε μάντρα αυτοκινήτων – ΒΙΝΤΕΟ

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή του τροχαίου που σημειώθηκε στη Λάρισα, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε μεταλλική γέφυρα σήμανσης, την ξήλωσε και στη συνέχεια κατέληξε σε μάντρα αυτοκινήτων. Από το περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευή, όταν η καρότσα ενός φορτηγού, που δεν ήταν ασφαλισμένη, προσέκρουσε σε μεταλλική γέφυρα σήμανσης που βρισκόταν πάνω από το οδόστρωμα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης του φορτηγού με τη γέφυρα ήταν ο οδηγός του να χάσει τον έλεγχο, να καβαλήσει το κράσπεδο, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και το βαρύ όχημα να καταλήξει σε μαντρότοιχο επιχείρησης αφού παρέσυρε και σταθμευμένα ΙΧ που βρίσκονταν στη μάντρα αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με το MEGA, πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό για να τον παραλάβει ασθενοφόρο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

