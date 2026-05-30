Γέμισαν οι παραλίες της Αττικής – «Ανάσα δροσιάς» για όσους δεν έφυγαν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – ΦΩΤΟ

Μπορεί πολλοί θα επέλεξαν να περάσουν εκτός Αττικής το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ωστόσο οι παραλίες του Λεκανοπεδίου γέμισαν με κόσμο σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου. Πολλοί πολίτες εκμεταλλεύθηκαν τον καλό καιρό και την υψηλή θερμοκρασία, μετέβησαν σε κοντινές ακτές και ξεκίνησαν τις βουτιές.

Τα μαγιό λοιπόν φορέθηκαν, οι πετσέτες και οι ψάθες απλώθηκαν στην άμμο και οι ρακέτες πάρθηκαν ανά χείρας για το πρώτο τένις στη θάλασσα.

Μύρισε ξανά καλοκαίρι, άλλωστε τη Δευτέρα μπαίνει ο Ιούνιος και οι τυχεροί, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες απόλαυσαν αυτές τις πρώτες ξέγνοιαστες στιγμές.