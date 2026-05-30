Χανιά: Στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Ακρωτήρι στα Χανιά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, στο ύψος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στον σημείο του τροχαίου και οι διασώστες πρόσφεραν πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό της μηχανής, τον οποίο στη συνέχεια παρέλαβαν και μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση. Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, άνθρωποι που περνούσαν από την περιοχή έσπευσαν να βοηθήσουν κρατώντας σταθερό στο οδόστρωμα τον τραυματία.

Τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνήσει η Τροχαία Χανίων.

