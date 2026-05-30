Ναταλία Γερμανού: «Λύγισε» on air για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα – «Την αγαπούσα πολύ, είμαι σακατεμένη»

Λύγισε κατά την διάρκεια της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», η Ναταλία Γερμανού όταν αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (25/5)

Η παρουσιάστρια αφιέρωσε λίγα λόγια στη μνήμη της, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια της πρώην γυμνάστριας και επιχειρηματία, η οποία σκόρπισε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό με τον χαμό της.

«Πέρασα μια εβδομάδα πάρα πολύ βαριά ψυχολογικά. Πάρα πολύ δύσκολη για τον χαμό της Γωγώς. Ήταν ένα κορίτσι που το αγαπούσα πολύ, την γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε πολύ στενή παρέα πριν από πολλά χρόνια και την είχα πολύ μες στην καρδιά μου. Λίγες φορές έχω γνωρίσει τόσο καλά και φωτεινά πλάσματα. Η Γωγώ ήταν γεννημένη 26 Αυγούστου, την ημέρα που γιορτάζουν οι Ναταλίες και κάποιες φορές είχε τύχει να γιορτάσουμε μαζί γενέθλια και γιορτή.

Την αγαπούσα πάρα πολύ, την αγαπώ ακόμα και δεν θα σταματήσω ποτέ. Δεν θέλω να σας πω άλλα πράγματα γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ, μέσα μου, γρατζουνισμένη ψυχολογικά. Δεν θα πω πιο βαριά κουβέντα γιατί, αν είμαι εγώ σακατεμένη, τότε οι δικοί της άνθρωποι τι θα πρέπει να πουν;», είπε συγκινημένη η Ναταλία Γερμανού.