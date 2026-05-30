Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ – Βίντεο δείχνει ρουκέτες να πέφτουν στη θάλασσα κοντά σε λουόμενους

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα, Σάββατο (30/5) τον νότιο Λίβανο και ο στρατός συνέχισε να επεκτείνει την επιχείρησή του και την προέλασή του εις βάθος στην χώρα αγνοώντας την κατάπαυση του πυρός που ισχύει υποτίθεται από τις 17 Απριλίου και ουδέποτε τηρήθηκε και ενώ συνομιλίες διεξάγονται στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ κατά του βόρειου Ισραήλ, καθώς τα στρατεύματα προωθούνται βαθύτερα στον νότιο Λίβανο.

«Μετά την επέκταση των επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) στον νότιο Λίβανο, και σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης, οι IDF προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πυρων από το λιβανικό έδαφος με επίκεντρο τη βόρεια περιοχή», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Οι IDF ανέφεραν ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου για τους πολίτες.

Όπως ανέφερε στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz μια λιβανέζικη πηγή που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, η εντατικοποίηση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ έχει ως στόχο να στείλει ένα σαφές μήνυμα τόσο στην κυβέρνηση του Λιβάνου όσο και στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την πηγή, όσο πιο βαθιά προωθείται το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο και όσο περισσότερο επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο έδαφος του Λιβάνου, τόσο περισσότερο η Χεζμπολάχ θα διευρύνει το εύρος των επιθέσεών της πέρα από τις κοινότητες κοντά στα σύνορα.

Η πηγή που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ ανέφερε ότι η οργάνωση εντείνει τις επιθέσεις της για να δημιουργήσει μια νέα «εξίσωση αποτροπής», σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε επέκταση των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων θα αντιμετωπίζεται με συνεχείς επιθέσεις της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών επιθέσεων βαθύτερα στο ισραηλινό έδαφος.

Η πηγή πρόσθεσε ότι αυτό το μήνυμα απευθύνεται στους μεσολαβητές, στις διαπραγματευτικές αντιπροσωπείες και στην αμερικανική κυβέρνηση, για να καταστεί σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση και ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να εξασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη διπλωματική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την οποία το Ισραήλ θα είναι υποχρεωμένο να τηρήσει.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το Σάββατο εντοπίστηκαν πέντε εκτοξεύσεις drone: δύο αναχαιτίστηκαν, μία έπεσε σε ανοιχτή περιοχή και μία δεν πέρασε τα σύνορα της χώρας. Το απόγευμα του Σαββάτου, για πρώτη φορά από την κήρυξη της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ τον Απρίλιο, ηχούσαν σειρήνες σε κοινότητες της περιοχής Σαφέντ στο βόρειο Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δύο ρουκέτες, μία από τις οποίες αναχαιτίστηκε και η άλλη έπεσε σε ανοιχτή περιοχή.

Μάλιστα βίντεο από τη βόρεια παραθαλάσσια πόλη Ναχάρια δείχνει ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο να πέφτουν στα νερά της Μεσογείου, ενώ έντρομοι λουόμενοι τρέχουν να βρουν καταφύγιο.

Το Σάββατο ακούστηκαν σειρήνες σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε αρκετές εκτοξεύσεις drone και ρουκετών, μερικές αναχαιτίστηκαν και άλλες έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινή «στοχευμένη» επίθεση τραυμάτισε σοβαρά δύο λιβανέζους στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα στον νότιο Λίβανο σήμερα, μία ημέρα μετά την συνάντηση ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

«Δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα τραυματίσθηκαν σοβαρά αφού βρέθηκαν στο στόχαστρο εχθρικού ισραηλινού drone» κοντά στην πόλη της Ναμπατίγια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιβανικού στρατού.

Πυρά πυροβολικού έπληξαν ζώνες κοντά στο μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ, μία ημέρα αφού ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου έκανε γνωστό ότι οι ισραηλινές επιθέσεις απειλούν τόσο το μεσαιωνικό αυτό φρούριο, όσο και άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στον νότιο Λίβανο.

πηγή: Haaretz, Times of Israel, ΕΡΤ