Χάος στον Λίβανο: Μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ και πολύνεκροι βομβαρδισμοί των IDF

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε μπαράζ ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ, πλήττοντας στρατιωτικές βάσεις και αστικές περιοχές, ενώ ο ισραηλινός στρατός απάντησε με πολύνεκρους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες ζημιές.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Λίβανος Ισραήλ
Λίβανος, Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σειρήνες συναγερμού ήχησαν το Σάββατο σε αρκετές κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας στο βορειοδυτικό Ισραήλ, καθώς η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πυραυλική επίθεση στη βάση Μέρον και την Κιριάτ Σμόνα. Μία ρουκέτα έπληξε το κέντρο της Κιριάτ Σμόνα, προκαλώντας ζημιές.
  • Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ενέδρα σε Ισραηλινούς στρατιώτες στην περιοχή της Ναμπατίγια, προκαλώντας τραυματισμούς, και ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone Hermes 450.
  • Στον νότιο Λίβανο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, μεταξύ των οποίων πατέρας και γιος στην πόλη Ανσάρ. Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν το Σάββατο σε αρκετές κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας στο βορειοδυτικό Ισραήλ, σημαίνοντας τον πρώτο συναγερμό σε τμήματα της περιοχής από τότε που κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις 14 Απριλίου.

Λίβανος: Ένας ατέρμονος πόλεμος στον ορίζοντα ενώ οι πολίτες ζουν στα συντρίμμια – «Το έδαφος τρέμει καθημερινά»

Οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν στις κοινότητες Γιφτάχ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Μεβόοτ Χερμόν, στη Ραμάτ Ναφτάλι, καθώς και στις Αγελέτ ΧαΣαχάρ και Σντε Ελιέζερ .


Η Χεζμπολάχ, με ανακοίνωσή της, ανέλαβε την ευθύνη για μια πυραυλική επίθεση εναντίον της μονάδας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της βάσης Μέρον στο βόρειο Ισραήλ.

Η βάση Μέρον, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τα λιβανέζικα σύνορα πάνω στο όρος Μέρον, αποτελεί εγκατάσταση επιτήρησης και διοίκησης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF).


Οι ισχυρισμοί αυτοί ήρθαν λίγο αφότου η σιιτική οργάνωση δήλωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη βόρεια ισραηλινή πόλη Κιριάτ Σμόνα.


Μία από τις ρουκέτες έπληξε το κέντρο της πόλης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.


Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 10 έως 15 εκτοξεύσεις, με τις περισσότερες ρουκέτες να αναχαιτίζονται.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του δήμου της Κιριάτ Σμόνα, Ντορόν Σνάπερ, 10 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς την πόλη και τις γειτονικές κοινότητες, εκ των οποίων οι εννέα αναχαιτίστηκαν, ενώ μία έπληξε το κέντρο της πόλης.


Ο Σνάπερ προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν κοντά σε προστατευμένους χώρους λόγω της πιθανότητας νέων πληγμάτων, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Η κατάπαυση του πυρός υπάρχει μόνο στη Βηρυτό και τον Λίβανο. Έτσι μοιάζει μια κατάπαυση του πυρός; Παιδιά και κάτοικοι τρέχουν μέσα στη μέση της νύχτας στα καταφύγια και στα δωμάτια ασφαλείας. Επιχειρήσεις και καταστήματα καταστρέφονται».

Ένας ντόπιος κάτοικος, του οποίου η επιχείρηση υπέστη ζημιές από το πλήγμα, περιέγραψε τη στιγμή της έκρηξης: «Η δύναμη ήταν τεράστια. Νόμιζα ότι είχε προσγειωθεί στην αυλή μου. Σου ραγίζει την καρδιά».

Ενέδρα θανάτου, κατάρριψη drone και σφοδρά αντίποινα

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου, στήνοντας ενέδρα σε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών που προσπάθησαν να προελαύσουν προς τη Γκαντουρίγια, στην περιοχή της Ναμπατίγια.


Σύμφωνα με την οργάνωση, πυροδοτήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Η ενέδρα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι —σύμφωνα πάντα με τη Χεζμπολάχ— αποχώρησαν υπό την κάλυψη πυκνού καπνού, πριν η περιοχή βομβαρδιστεί από την αεροπορία και το πυροβολικό του Ισραήλ.

Επιπλέον, η σιιτική οργάνωση ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Hermes 450 στον ουρανό πάνω από την πόλη Ζοτάρ αλ-Σαρκίγια, χρησιμοποιώντας πύραυλο εδάφους-αέρος.


Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς.

Λουτρό αίματος στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στον νότιο Λίβανο επιδεινώνεται δραματικά.

Όπως μετέδωσε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Δύο από τους νεκρούς ταυτοποιήθηκαν ως πατέρας και γιος: πρόκειται για τον Ζουχαΐρ Αχμάντ Χασίμ και τον γιο του, Αλί, οι οποίοι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν το σπίτι τους στη συνοικία αλ-Μαρτζ της πόλης Ανσάρ, βόρεια της Τύρου.


Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 7 μέλη της οικογένειάς τους.

Το πρακτορείο NNA πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση και στον οδικό άξονα Σαρίφα-Χαμπούς (Ναμπατίγια), σκοτώνοντας έναν πολίτη και αφήνοντας έναν άλλον σε κρίσιμη κατάσταση.


Παράλληλα, ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί στο Κρατικό Νοσοκομείο «Ναμπίχ Μπερί» στη Ναμπατίγια, με αναφορές για τρεις τραυματίες.


Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού.

Περίπου στις 08:15 τοπική ώρα, αεροπορική επιδρομή ισοπέδωσε το εμπορικό κέντρο «αλ-Χαλίλ» στο κέντρο της πόλης Ανσάρ, ενώ στις 09:30 το πρωί, η πόλη Ζαμπαντίνι συγκλονίστηκε από σειρά διαδοχικών ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων.

Με πληροφορίες από: Haaretz, Al Jazeera, Times of Israel

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ