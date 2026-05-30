Χάος στον Λίβανο: Μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ και πολύνεκροι βομβαρδισμοί των IDF

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν το Σάββατο σε αρκετές κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας στο βορειοδυτικό Ισραήλ, σημαίνοντας τον πρώτο συναγερμό σε τμήματα της περιοχής από τότε που κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις 14 Απριλίου.

Οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν στις κοινότητες Γιφτάχ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Μεβόοτ Χερμόν, στη Ραμάτ Ναφτάλι, καθώς και στις Αγελέτ ΧαΣαχάρ και Σντε Ελιέζερ .

BREAKING | Israeli missile sirens sound in the Upper Galilee.



Η Χεζμπολάχ, με ανακοίνωσή της, ανέλαβε την ευθύνη για μια πυραυλική επίθεση εναντίον της μονάδας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της βάσης Μέρον στο βόρειο Ισραήλ.

Η βάση Μέρον, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τα λιβανέζικα σύνορα πάνω στο όρος Μέρον, αποτελεί εγκατάσταση επιτήρησης και διοίκησης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF).



Οι ισχυρισμοί αυτοί ήρθαν λίγο αφότου η σιιτική οργάνωση δήλωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη βόρεια ισραηλινή πόλη Κιριάτ Σμόνα.

Hezbollah targeted Kiryat Shimona last night.



Μία από τις ρουκέτες έπληξε το κέντρο της πόλης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Israel says it has intercepted an air attack from Hezbollah on Saturday. The Israeli military did not confirm any casualties from the attack, but damage was seen in the area of Kiryat Shmona after air raid sirens were activated across several areas in Israel’s north. pic.twitter.com/byOvBGYhSX — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 30, 2026



Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 10 έως 15 εκτοξεύσεις, με τις περισσότερες ρουκέτες να αναχαιτίζονται.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του δήμου της Κιριάτ Σμόνα, Ντορόν Σνάπερ, 10 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς την πόλη και τις γειτονικές κοινότητες, εκ των οποίων οι εννέα αναχαιτίστηκαν, ενώ μία έπληξε το κέντρο της πόλης.

Footage circulated online documented the damage caused overnight in Kiryat Shmona after Resistance rocket launches.



Ο Σνάπερ προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν κοντά σε προστατευμένους χώρους λόγω της πιθανότητας νέων πληγμάτων, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Η κατάπαυση του πυρός υπάρχει μόνο στη Βηρυτό και τον Λίβανο. Έτσι μοιάζει μια κατάπαυση του πυρός; Παιδιά και κάτοικοι τρέχουν μέσα στη μέση της νύχτας στα καταφύγια και στα δωμάτια ασφαλείας. Επιχειρήσεις και καταστήματα καταστρέφονται».

Ένας ντόπιος κάτοικος, του οποίου η επιχείρηση υπέστη ζημιές από το πλήγμα, περιέγραψε τη στιγμή της έκρηξης: «Η δύναμη ήταν τεράστια. Νόμιζα ότι είχε προσγειωθεί στην αυλή μου. Σου ραγίζει την καρδιά».

Ενέδρα θανάτου, κατάρριψη drone και σφοδρά αντίποινα

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου, στήνοντας ενέδρα σε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών που προσπάθησαν να προελαύσουν προς τη Γκαντουρίγια, στην περιοχή της Ναμπατίγια.

The Islamic Resistance in Lebanon announced in its fourth statement of the day that its fighters carried out an ambush early Saturday, May 30, 2026, targeting a combined Israeli force that was attempting to advance toward the eastern outskirts of al-Ghandouriyeh in southern…



Σύμφωνα με την οργάνωση, πυροδοτήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Η ενέδρα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι —σύμφωνα πάντα με τη Χεζμπολάχ— αποχώρησαν υπό την κάλυψη πυκνού καπνού, πριν η περιοχή βομβαρδιστεί από την αεροπορία και το πυροβολικό του Ισραήλ.

Επιπλέον, η σιιτική οργάνωση ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Hermes 450 στον ουρανό πάνω από την πόλη Ζοτάρ αλ-Σαρκίγια, χρησιμοποιώντας πύραυλο εδάφους-αέρος.

⭕️ Hizbullah: Zawtar al-Sharqiya kasabasında ve Ntu’a yerleşiminde düşman araçları ve askerlerinin toplandığı iki noktayı insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldık.https://t.co/OHF63ICN59 pic.twitter.com/VYHQP4krhv — İslâmi Davet (@islamidavet) May 30, 2026



Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς.

Λουτρό αίματος στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στον νότιο Λίβανο επιδεινώνεται δραματικά.

Όπως μετέδωσε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Δύο από τους νεκρούς ταυτοποιήθηκαν ως πατέρας και γιος: πρόκειται για τον Ζουχαΐρ Αχμάντ Χασίμ και τον γιο του, Αλί, οι οποίοι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν το σπίτι τους στη συνοικία αλ-Μαρτζ της πόλης Ανσάρ, βόρεια της Τύρου.

Flouting ceasefire, Israeli attacks kill at least 3 people, injure 11 others in southern Lebanon ▪️ Father and son killed in drone strike on Ansar as Israeli army continues attacks despite US-mediated truce extended through early July



Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 7 μέλη της οικογένειάς τους.

Το πρακτορείο NNA πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση και στον οδικό άξονα Σαρίφα-Χαμπούς (Ναμπατίγια), σκοτώνοντας έναν πολίτη και αφήνοντας έναν άλλον σε κρίσιμη κατάσταση.

Drone strikes also targeted Srifa and Nabatieh city, and a pick-up truck on Nabatieh-Saida Highway, in Deir Alzahrani – Habboush area (images). one civilian innured.

Yesterday, Israeli terrorists targeted a pick-up loaded with horses in the same area, where people are trying to… pic.twitter.com/vzy8MmPOmT — Hadi Hoteit | هادي حطيط (@HadiHtt) May 30, 2026



Παράλληλα, ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί στο Κρατικό Νοσοκομείο «Ναμπίχ Μπερί» στη Ναμπατίγια, με αναφορές για τρεις τραυματίες.

3 جرحى في غارة من مسيرة على الطريق المؤدية الى مستشفى نبيه بري الحكومي في #النبطية#AkhbarAlYawm #أخبار_اليوم pic.twitter.com/aiCuBkn1uh — Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) May 30, 2026



Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού.

Περίπου στις 08:15 τοπική ώρα, αεροπορική επιδρομή ισοπέδωσε το εμπορικό κέντρο «αλ-Χαλίλ» στο κέντρο της πόλης Ανσάρ, ενώ στις 09:30 το πρωί, η πόλη Ζαμπαντίνι συγκλονίστηκε από σειρά διαδοχικών ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων.

Με πληροφορίες από: Haaretz, Al Jazeera, Times of Israel