Champions League: Άγριες συμπλοκές οπαδών της Άρσεναλ και της Παρί Σεν Ζερμέν στη Βουδαπέστη – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στους δρόμους της Βουδαπέστης μεταξύ οπαδών της Άρσεναλ και της Παρί Σεν Ζερμέν ενόψει του αποψινού τελικού του Champions League (19:00 ώρα Ελλάδας), με την αστυνομία να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο περαιτέρω ταραχών.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν άγριο ξύλο ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες οπαδών στην οδό Κίραλι, με τους εμπλεκόμενους να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές, ενώ έγινε και χρήση καπνογόνων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ακούγονταν Γάλλοι οπαδοί να φωνάζουν «allez», με εκπρόσωπο της αστυνομίας να δηλώνει ότι οι αρχές διερευνούν «ομαδική διατάραξη» και εργάζονται για την ταυτοποίηση των δραστών.



Σε άλλα σημεία της πόλης, δύο Βρετανοί οπαδοί έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής για διατάραξη κοινής ησυχίας και πρόκληση ζημιών σε όχημα.

Μέτρα ασφαλείας χωρίς προηγούμενο

Τα επεισόδια αυτά σημειώνονται την ώρα που περίπου 4.000 αστυνομικοί αναμένεται να αναπτυχθούν για την αποψινή αναμέτρηση στο «Puskas Arena», με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας και την αποτροπή συγκρούσεων.

Εκφράζονται φόβοι ότι έως και 10.000 οπαδοί ενδέχεται να φτάσουν στην Ουγγαρία χωρίς εισιτήριο, θέλοντας απλώς να βρίσκονται κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ιστορική νύχτα για τους «Κανονιέρηδες».



Σημειώνεται ότι η Άρσεναλ έχει εμφανιστεί σε τελικό της διοργάνωσης μόλις μία φορά στο παρελθόν, το 2006, όταν ηττήθηκε με 2-1 από την Μπαρτσελόνα.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, πολλές ώρες πριν από τη σέντρα, οπαδοί και των δύο ομάδων άρχισαν να συγκεντρώνονται ξανά στους δρόμους, πολλοί εξ αυτών έπειτα από ολονύχτιους πανηγυρισμούς.

Υπολογίζεται ότι μέχρι την έναρξη του αγώνα θα έχουν φτάσει στην πόλη έως και 45.000 επιπλέον φίλαθλοι, γεγονός που οδήγησε στη μεγαλύτερη κινητοποίηση της αστυνομίας στην ιστορία της χώρας, η οποία φιλοξενεί τον τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά.