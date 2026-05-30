Σουμάχερ: Ο πιλότος που τον διέσωσε «σπάει τη σιωπή του» 12 χρόνια μετά – «Νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα»

Ο πιλότος του ελικοπτέρου που μετέφερε εσπευσμένα τον Μίκαελ Σουμάχερ στο νοσοκομείο μετά το σοβαρό ατύχημά του στο σκι, μίλησε για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια.

Ο Γιανίκ Ντενέζ ήταν εκείνος που ανέλαβε τη μεταφορά του θρύλου της Formula 1 στις γαλλικές Άλπεις μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα, οι εικόνες που αντίκρισε εκείνη την ημέρα έχουν χαραχτεί για πάντα στη μνήμη του.

«Πάμε στον Σουμάχερ»

Στις 29 Δεκεμβρίου 2013, ο Γιανίκ είχε βάρδια ως πιλότος της «SAF Hélicoptères», μιας εταιρείας που ειδικεύεται σε επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις διάσωσης στο βουνό.

Η ομάδα του έλαβε μια επείγουσα κλήση από τις πίστες του σκι στο θέρετρο Μεριμπέλ, με την εντολή να πετάξουν αμέσως εκεί για να παραλάβουν έναν τραυματία.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην εφημερίδα L’Équipe, η ομάδα δεν είχε ιδέα για την ταυτότητα του τραυματία μέχρι τη στιγμή που πάτησαν στο χιόνι.

«Ένας διασώστης πήδηξε έξω από το ελικόπτερο μαζί με τον γιατρό και μου είπε: “Πάμε στον Σουμάχερ!”. Στην αρχή πίστεψα ότι έκανε πλάκα. Αλλά όταν ο διοικητής μάς διέταξε να αφαιρέσουμε τα μικρόφωνά μας και τις GoPro, και να απαγορεύσουμε στους δημοσιογράφους να μας συνοδεύσουν, κατάλαβα ότι ήταν αλήθεια».

Αν και ο Γιανίκ δεν ήταν μεγάλος οπαδός της Formula 1, γνώριζε πολύ καλά το «μέγεθος» του Γερμανού πιλότου.

«Υποσυνείδητα, η πίεση υπήρχε επειδή ήξερα ότι λατρευόταν σαν θεός. Αλλά για μένα, ήταν απλώς ακόμη ένας σοβαρά τραυματισμένος άνθρωπος», σημείωσε.

Η διάσωση

Η ατμόσφαιρα γύρω από την επιχείρηση διάσωσης ήταν μια από τις πιο έντονες που έχει βιώσει ποτέ.

Η πίστα αποκλείστηκε αμέσως για τους υπόλοιπους σκιέρ, αφήνοντας στο σημείο μόνο τον Σουμάχερ, την ομάδα του και τους γιατρούς.

Κατά τη διάρκεια των λίγων λεπτών που χρειάστηκαν για να επιβιβαστεί ο οδηγός στο ελικόπτερο, δεν ειπώθηκε σχεδόν κουβέντα, καθώς «ο καθένας κλείνεται στη δική του φούσκα», εξήγησε ο Γιανίκ.

Ο πιλότος και ο συνεργάτης του ασφάλισαν τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή σε ένα στρώμα κενού πριν τον ανεβάσουν στο ελικόπτερο.

Ακολούθησε μια σχεδόν απόλυτα σιωπηλή πτήση 25 λεπτών προς το νοσοκομείο της Γκρενόμπλ, όπου το προσωπικό παρέλαβε τον Σουμάχερ για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

«Το νοσοκομείο μετατράπηκε σε πίστα της F1»

Όταν άφησε τον Σουμάχερ, ο Γιανίκ δεν γνώριζε την ακριβή έκταση των τραυμάτων του. Επέστρεψε στο ίδιο νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα, μεταφέροντας έναν άλλο τραυματισμένο σκιέρ, και διαπίστωσε ότι τα νέα για το ατύχημα είχαν πλέον κάνει τον γύρο του κόσμου.

«Λίγες μέρες μετά το ατύχημα, επέστρεψα στο νοσοκομείο για να μεταφέρω έναν άλλο τραυματία. Αυτό που είδα με σόκαρε: υπήρχαν τόσα πολλά λεωφορεία, κόκκινες σημαίες και κόσμος παντού, που ο χώρος του νοσοκομείου είχε μετατραπεί σε πίστα της Formula 1. Ήταν απίστευτο», είπε στη Γαλλική εφημερίδα.

Σήμερα, ο Γιανίκ εργάζεται ως πιλότος για την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας στην αεροπορική βάση της Γκρενόμπλ.

Χρειάστηκαν 12 χρόνια για να μιλήσει δημόσια, καθώς ήθελε να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Η σύζυγος του Μίκαελ, Κορίνα, έχει δημιουργήσει έναν πολύ κλειστό κύκλο από ελάχιστους φίλους, την οικογένεια και επιλεγμένους γιατρούς, ώστε να κρατήσει την κατάσταση της υγείας του συζύγου της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μέχρι σήμερα, ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν κυκλοφορήσει, πέρα από την επιβεβαίωση ότι ο Σουμάχερ συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία.

Το χρονικό του ατυχήματος

Τα πλάνα από την κάμερα που είχε ο Σουμάχερ στο κράνος του κατά τη διάρκεια της πτώσης αποκάλυψαν ότι δεν κινούταν με υπερβολική ταχύτητα όταν προσέκρουσε σε έναν βράχο που ήταν κρυμμένος κάτω από το χιόνι.

Το χτύπημα τον εκσφενδόνισε 3,5 μέτρα μπροστά, με αποτέλεσμα να πέσει με το κεφάλι πάνω σε έναν μεγάλο βράχο, ο οποίος έσπασε το κράνος του στα δύο.

Ο Σουμάχερ υποβλήθηκε σε δύο μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις και τέθηκε σε τεχνητό κώμα.

Το κώμα διήρκεσε τελικά 250 ημέρες – περισσότερους από οκτώ μήνες.

Η μαρτυρία του Γιανίκ Ντενέζ πρόκειται να συμπεριληφθεί σε μια εκτενή αναφορά στην οποία συμμετέχουν δεκάδες γιατροί και επαγγελματίες που είχαν γνώση του ατυχήματος του Σουμάχερ.

Με πληροφορίες από: The Sun UK