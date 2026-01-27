Σουμάχερ: Δεν είναι κατάκοιτος και «αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα» – Κανόνες «ομερτά» στη βίλα όπου διαμένει για να μην παραβιαστεί η ιδιωτικότητά του

Στην ήσυχη και ειδυλλιακή περιοχή της Σιέρα ντε Τραμοντάνα στη Μαγιόρκα, στην κορυφή ενός λόφου, βρίσκεται η πολυτελής έπαυλη Las Brisas (ή αλλιώς Villa Yasmin), ιδιοκτησία της οικογένειας Σουμάχερ, όπου ο θρυλικός πρώην οδηγός της F1 ζει προστατευμένος από τον έξω κόσμο.

Η έπαυλη, την οποία αγόρασε το 2017 η σύζυγός του, Κορίνα, από τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, διαθέτει πισίνα, ελικοδρόμιο και εκπληκτική θέα στη Μεσόγειο, ενώ η πρόσβαση περιορίζεται σε λίγους και επιλεγμένους επισκέπτες, αναφέρει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Daily Mail.

Η κύρια κατοικία της οικογένειας παραμένει στο Γκλαντ της Ελβετίας, και μόνο τρεις με τέσσερις επισκέπτες εκτός οικογένειας επιτρέπεται να τον δουν.

Η κατάσταση υγείας του Σουμάχερ

Ο Σουμάχερ, που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι σε ατύχημα σκι στο Μεριμπέλ πριν από 12 χρόνια, δεν είναι κατάκοιτος, αλλά κυκλοφορεί με αναπηρικό αμαξίδιο μέσα στην έπαυλη, συνοδευόμενος από νοσηλευτές και θεραπευτές σε πλήρη βάρδια, ένα ιατρικό επιτελείο που κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα.

«Μπορεί να καταλαβαίνει κάποια από τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω του, αλλά πιθανώς όχι όλα», ανέφερε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στη βρετανική εφημερίδα κάποιος κοντά στον Σουμάχερ.

Ο κύκλος εμπιστοσύνης

Εκτός από την οικογένεια και λίγους στενούς φίλους, όπως ο πρώην διευθυντής της Ferrari, Ζαν Τοντ, κανείς δεν έχει δει τον Σουμάχερ από το τρομερό ατύχημα στις 29 Δεκεμβρίου 2013.

Ο Τοντ, που βλέπει τον Μίκαελ ως «δεύτερο γιο», περιορίζεται να λέει μόνο ότι «αγωνίζεται».

Η πρώην δημοσιογράφος της γερμανικής Die Welt και μακροχρόνια εκπρόσωπος της οικογένειας, Σαμπίν Κεμ, αρνήθηκε -για άλλη μια φορά- να σχολιάσει σε δημοσιογράφο της Daily Mail την ιατρική κατάσταση του Σουμάχερ, ακολουθώντας αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας που ισχύουν μεταξύ των φίλων και συνεργατών του.

Η Daily Mail σχολιάζει πως ισχύουν οι κανόνες της «ομερτά»: αν οι φίλοι μιλήσουν, παύουν να είναι φίλοι.

Όπως δήλωσε πέρυσι στο γερμανικό περιοδικό Bild, σχετικά με μια απόπειρα εκβιασμού για τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών για την κατάσταση της υγείας του, «Βρίσκω εξαιρετικά κακόβουλο το γεγονός ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο του, οπότε είναι σαφές γιατί η οικογένεια παίρνει πιο σκληρή στάση απέναντι στους αγαπημένους της. Η Κορίνα το παρακολουθεί όλο αυτό με πικρία».

Εκβιασμοί και καταδίκες

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η οικογένεια και ο στενός κύκλος του πρωταθλητή της Formula 1 διαφυλάσσουν με κάθε τρόπο την αξιοπρέπεια και την προστασία του. Όσοι επιχείρησαν να αποσπάσουν πληροφορίες ή φωτογραφίες αντιμετώπισαν τις συνέπειες.

Τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων ο πρώην προσωπικός του φρουρός Μάρκους Φρίτσε, καταδικάστηκαν για απόπειρα διαρροής σκληρών δίσκων με εμπιστευτικές φωτογραφίες, βίντεο και ιατρικά αρχεία που είχαν κλαπεί από έναν υπολογιστή.

Ο πορτιέρης Γιλμάζ Τοζτουρκάν καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης, αν και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ, ενώ ο γιος του Ντάνιελ Λινς, ειδικός σε θέματα πληροφορικής, καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επέμειναν ότι προσφέρανε στην οικογένεια Σουμάχερ μια «επιχειρηματική συμφωνία».

Ο Φρίτσσε καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή, για τη συμμετοχή του στον εκβιασμό.

Τα παιδιά του

Η έρευνα της Daily Mail διαπίστωσε επίσης ότι οι φήμες για την παρουσία του Σουμάχερ στο γάμο της κόρης του, Τζίνα, το 2024 είναι ψευδείς.

Ο Σουμάχερ δεν παραβρέθηκε στην τελετή και η ιδιωτικότητά του παρέμεινε άθικτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gina Schumacher (@gina_schumacher)



Ο γιος του Σουμάχερ, Μικ, επίσης δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, αλλά τον περιγράφει ως «είδωλο» και «πρότυπο». Στο ατύχημα του 2013, ήταν μόλις 14 ετών και βρισκόταν μαζί του.