Τραγωδία στην Κρήτη: Πέθανε μωρό 18 μηνών- 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το σώσουν

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Τραγωδία στην Κρήτη, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών κατέληξε στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδωσαν αγώνα για να σώσουν το μωρό, που νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, το μωρό Ρομά στην καταγωγή, ήταν αδιάθετο τις τελευταίες ημέρες και λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή.

Όμως, η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Ο 45χρονος παππούς του, που το φρόντιζε καθώς οι γονείς του μωρού εργάζονται εκτός Κρήτης, μετέφερε το εγγόνι του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία, το βρέφος έκανε επεισόδιο καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, όμως, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τί ακριβώς έγινε.