Τραγωδία στην Κρήτη: Πέθανε μωρό 18 μηνών- 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το σώσουν

Ένα κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη, έπειτα από 48λεπτο αγώνα των γιατρών να το σώσουν. Το βρέφος, που είχε διακομιστεί από τον παππού του, εμφάνιζε σηπτική εικόνα και υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

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Το νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Κρήτη: Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών κατέληξε στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ, παρά τον 48λεπτο αγώνα των γιατρών να το σώσουν.
  • Το μωρό, Ρομά στην καταγωγή, ήταν αδιάθετο τις τελευταίες ημέρες και παρουσίασε σηπτική εικόνα, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται ραγδαία.
  • Ο 45χρονος παππούς του, που το φρόντιζε, συνελήφθη με εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τραγωδία στην Κρήτη, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών κατέληξε στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδωσαν αγώνα για να σώσουν το μωρό, που νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, το μωρό Ρομά στην καταγωγή, ήταν αδιάθετο τις τελευταίες ημέρες και λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή.

Όμως, η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Ο 45χρονος παππούς του, που το φρόντιζε καθώς οι γονείς του μωρού εργάζονται εκτός Κρήτης, μετέφερε το εγγόνι του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία, το βρέφος έκανε επεισόδιο καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, όμως, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τί ακριβώς έγινε.

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