Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος: Καμία «λευκή επιταγή» στην Τουρκία για την Παναγία Σουμελά

Την ανησυχία της για το μέλλον της Παναγίας Σουμελά εκφράζει με δελτίο Τύπου η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος με βασικό ερώτημα «Είναι η Παναγία Σουμελά τουριστική «βιτρίνα» της Άγκυρας ή σεβασμός στην Ιστορία;».

«Η πρόσφατη κινητικότητα των τουρκικών αρχών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτή παρουσιάζεται σε σχετικά δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις, με σκοπό την οριστική ένταξη της ιστορικής Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά στον μόνιμο κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εγρήγορση», αναφέρει μεταξύ άλλων το Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας.

Η αγωνία επικεντρώνεται στο κατά πόσο το «ενδιαφέρον» της Τουρκίας γι’ αυτόν τον παγκόσμιο πολιτιστικό θησαυρό, είναι και «καθαρό» και «ειλικρινές»…

«Γνωρίζοντας την ιστορία και τις διαχρονικές μεθοδεύσεις της γείτονος, οφείλουμε να θέσουμε το κρίσιμο ερώτημα: Πρόκειται για μια ειλικρινή κίνηση ανάδειξης του μνημείου ή υποκρύπτεται ένας ακόμη στρατηγικός ελιγμός με στόχο την αποκοπή του από την ιστορική και θρησκευτική του ταυτότητα;», επισημαίνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος.

Επισημαίνεται το «κακό παρελθόν» με το παράδειγμα της Αγίας Σοφίας, ένα μνημείο το οποίο αν και προστατευμένο της UNESCO από το 1985, το 2020 μετατράπηκε εκ νέου σε τέμενος.

«Η Παναγία Σουμελά είναι η κιβωτός της πίστης μας…»

«Σήμερα, η Τουρκία επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τουριστικά την αίγλη της Παναγίας Σουμελά, χρησιμοποιώντας την ως όχημα προώθησης, αποσιωπώντας παράλληλα την ψυχή και την ιστορική της αλήθεια», αναφέρει η Παμποντιακή Ομοσπονδία.

Η Παναγία Σουμελά δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτόνημα σκαλισμένο στους βράχους του όρους Μελά στον Πόντο, αλλά το αδιαπραγμάτευτο κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού… «είναι η κιβωτός της πίστης μας, ο τόπος όπου οι πρόγονοί μας προσευχήθηκαν, μεγαλούργησαν αλλά και μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια των διωγμών που υπέστησαν».

Ως εκ τούτου, θεωρείται επιβεβλημένο ο οποιοσδήποτε φάκελος υποψηφιότητας κατατεθεί προς την UNESCO να αναδεικνύει ρητά, ξεκάθαρα και κατηγορηματικά τη βυζαντινή προέλευση, τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα του μοναστηριού και τον ρόλο του ως πνευματικού φάρου των Ποντίων επί πολλούς αιώνες.

Οι αντιφάσεις της Τουρκίας για την Παναγία Σουμελά

Την ώρα που η τουρκική πλευρά αιτείται την παγκόσμια πολιτιστική αναγνώριση ενός ελληνορθόδοξου θρησκευτικού κέντρου, χρησιμοποιεί το ίδιο το μνημείο ως εργαλείο πολιτικών χειρισμών.

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία θυμίζει: «Η άδεια για την τέλεση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου είτε καθυστερεί χαρακτηριστικά, είτε δίνεται για άλλες ημερομηνίες, είτε απαγορεύεται, προκαλώντας εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και του ιστορικού χαρακτήρα του μνημείου».

Με εγγυήσεις η ένταξη της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στην UNESCO

Κρίσιμες εγγυήσεις όπως…

η πλήρης και σαφής αναφορά στη βυζαντινή και ελληνορθόδοξη ταυτότητα του μνημείου

η προστασία των αυθεντικών ιστορικών και καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών του

η αποτροπή οποιασδήποτε αλλοίωσης ή παραχάραξης της ιστορίας του

η μόνιμη, θεσμοθετημένη και απρόσκοπτη δυνατότητα τέλεσης της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας κάθε 15 Αυγούστου.

Οι Πόντιοι απευθύνουν κάλεσμα αφύπνισης και συστράτευσης

«Απευθύνουμε κάλεσμα αφύπνισης και συστράτευσης προς την Ελληνική Πολιτεία, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Πολιτισμού και το σύνολο των ποντιακών και ομογενειακών οργανώσεων ανά την υφήλιο. Η Π.Ο.Ε. απευθύνθηκε άμεσα στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO, προκειμένου να ενημερωθεί επίσημα για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία και να καταθέσει τις θέσεις της σχετικά με τη διαφύλαξη της ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας του μνημείου», τονίζεται στο δελτίο Τύπου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας.

«Καμία “λευκή επιταγή” δεν πρέπει να δοθεί στην Τουρκία. Η διεθνής αναγνώριση ενός μνημείου τέτοιας σημασίας προϋποθέτει τον πλήρη σεβασμό της ιστορικής αλήθειας που αυτό εκφράζει.Η Παναγία Σουμελά χτυπά στην καρδιά του Ποντιακού Ελληνισμού και έτσι πρέπει να παραμείνει εσαεί. Είναι χρέος μας προς την Ιστορία, προς τους προγόνους μας και προς τις επόμενες γενιές να διασφαλίσουμε ότι ο ιερός αυτός βράχος δεν θα μετατραπεί ποτέ σε ένα άψυχο τουριστικό αξιοθέατο, αλλά θα παραμείνει ο ζωντανός φάρος της Ορθοδοξίας και της μνήμης μας».