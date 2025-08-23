Παναγία Σουμελά: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε και φέτος ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε και φέτος ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην ιστορική Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα

Οι αρχές στην Τουρκία έδωσαν άδεια για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία στην ιστορική Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα στα «Εννιάμερα της Παναγίας», σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά από το 2010 σε διαφορετική ημερομηνία, στις 23 Αυγούστου, αντί για τις 15 Αυγούστου.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέας.