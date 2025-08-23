Παναγία Σουμελά: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε και φέτος ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Enikos Newsroom

διεθνή

Παναγία Σουμελά: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε και φέτος ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε και φέτος ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην ιστορική Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα

Οι αρχές στην Τουρκία έδωσαν άδεια για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία στην ιστορική Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα στα «Εννιάμερα της Παναγίας», σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά από το 2010 σε διαφορετική ημερομηνία, στις 23 Αυγούστου, αντί για τις 15 Αυγούστου.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 πράγμα που δεν πρέπει να πείτε στον σύντροφό σας όταν καυγαδίζετε, σύμφωνα με ειδικό στις σχέσεις

Απώλεια βάρους: Το μυστικό για να χάσετε διπλάσια κιλά χωρίς να μειώσετε τις θερμίδες

H Realnews στο www.pressreader.com

Χανιά: Υψηλότερο το επίπεδο των τουριστών – Προβλήματα με τις υποδομές και τον συνωστισμό

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows PC: Πώς να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή σας
περισσότερα
18:41 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Shrekking: Τι αποκαλύπτει το νέο trend στις σχέσεις και τις γνωριμίες – Οι παγίδες των χαμηλών στάνταρ και ο ρόλος της εμφάνισης

Στη σύγχρονη εποχή των γνωριμιών, εμφανίζεται ένας νέος όρος, το «Shrekking», που περιγράφει μ...
16:53 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Εμινέ Ερντογάν: Καλεί τη Μελάνια Τραμπ να υπερασπιστεί τα παιδιά της Γάζας – Τι αναφέρει σε επιστολή της

Η πρώτη κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν, απευθύνει έκκληση προς τη Μελάνια Τραμπ να στραφεί...
16:36 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Παρουσίασε το προσωπικό «δώρο» που του έστειλε ο Πούτιν – «Είναι μια όμορφη φωτογραφία από την Αλάσκα – Θα την υπογράψω»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε μια φωτογραφία που, όπως είπε, του έστειλε ο Ρώ...
15:08 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Washington Post: Το επόμενο όνειρο του Τραμπ είναι να γίνει δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης – Το «στοίχημα» της Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να εντρυφά, σταδιακά, σε έναν νέο ρόλο που πάντα ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο