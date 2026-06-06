Οι αλλαγές που έρχονται στο κυβερνητικό σχήμα – Τα ονόματα που ακούγονται και η «έκπληξη» για τη θέση Κυρανάκη

Κατά τη διάρκεια της πτήσης της επιστροφής του από τις ΗΠΑ, την Κυριακή ή τη Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κλειδώσει τις τελικές του αποφάσεις για τις επερχόμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αν και οι αλλαγές θα είναι περιορισμένης έκτασης, θεωρούνται ουσιαστικές, με τις επίσημες ανακοινώσεις να προγραμματίζονται για την ερχόμενη Πέμπτη, μετά την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από την Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ την Τετάρτη, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «δεν θα δούμε ανασχηματισμό». «Την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή νέου μας γραμματέα, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και το νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και του εμβληματικού Νίκου Ταγαρά», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης. «Θέλουμε πολύ σύντομα να τον έχουμε κοντά μας», είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, υπογράμμισε πως «όποιες αλλαγές γίνουν θα είναι περιορισμένης κλίμακας».

Το μεγάλο κενό Ταγαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών αποφάσεων για την κάλυψη των κενών που έχουν δημιουργηθεί, με τρία πρόσωπα να φέρονται να εξετάζονται για την πλήρωση της θέσης που άφησε κενή ο Νίκος Ταγαράς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σκορπώντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο. Τα ονόματα που ακούγονται τις τελευταίες ώρες για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο προέρχονται όλα από την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα: Γιώργος Βρεττάκος, Διονύσης Σταμενίτης, Μάξιμος Σενετάκης και Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη θεωρούνται επικρατέστεροι.

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο αλλαγών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου προορίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, για το υπουργείο Εξωτερικών, με βασική αποστολή την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η έκπληξη για τη θέση Κυρανάκη

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διεργασίες γύρω από τη θέση που κατέχει σήμερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκειται μία έκπληξη, που αν επιβεβαιωθεί θα φέρει ανακατατάξεις στο κυβερνητικό σχήμα. Η έκπληξη δεν αποκλείεται να αντιστοιχεί τελικά στο όνομα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που φαίνεται ότι προορίζεται να αναλάβει ένα από τα πιο νευραλγικά χαρτοφυλάκια της κυβέρνησης.

Βέβαια, το όνομα του Παύλου Μαρινάκη έχει κυκλοφορήσει στο προσκήνιο για ένα από τα πιο απαιτητικά χαρτοφυλάκια, αυτό του υπουργείου Ανάπτυξης. Η σεναριολογία αυτή συνδέεται με τις πληροφορίες που θέλουν τον Τάκη Θεοδωρικάκο να μετακινείται σε επιτελικό ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μια ενδεχόμενη μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη θα πυροδοτήσει άμεσα τη συζήτηση για τη διαδοχή του στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη κυκλοφορούν τα πρώτα σενάρια, με τα ονόματα του Άκη Σκέρτσου αλλά και του Θόδωρου Ρουσόπουλου να βρίσκονται στο τραπέζι.