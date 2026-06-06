Νίκος Παππάς: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει «όχι» στην αυτοδιάλυση

Ο Νίκος Παππάς, προσερχόμενος στην Κουμουνδούρου, κάλεσε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να απορρίψει την αυτοδιάλυση και να πει ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες, εν όψει της κρίσιμης συνεδρίασης για την πορεία του κόμματος.

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Πολιτική

Νίκος Παππάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θυελλώδης αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κρίνεται η πορεία του κόμματος και η επόμενη μέρα.
  • Ο Νίκος Παππάς κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να μην πάρουν αποφάσεις που θα οδηγήσουν στη διάλυση και την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
  • «Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες» δήλωσε ο βουλευτής και πρώην υπουργός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Θυελλώδης αναμένεται να είναι η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κρίνεται η πορεία του κόμματος και η επόμενη μέρα.  Ο Νίκος Παππάς προσερχόμενος στην Κουμουνδούρου, έστειλε το δικό του μήνυμα, καλώντας τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να μην πάρουν αποφάσεις που θα οδηγήσουν στη διάλυση και την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι ο ΣΥΡΙΖΑ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την Πολιτική Γραμματεία – Καθοριστική η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

«Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες» δήλωσε ο βουλευτής και πρώην υπουργός. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι θα συμβεί σε διαφορετική περίπτωση απάντησε:

«Είμαστε συλλογικός φορέας, συλλογικά αποφασίζουμε , συλλογικά προχωράμε»

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