Νίκος Παππάς: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει «όχι» στην αυτοδιάλυση

Θυελλώδης αναμένεται να είναι η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κρίνεται η πορεία του κόμματος και η επόμενη μέρα. Ο Νίκος Παππάς προσερχόμενος στην Κουμουνδούρου, έστειλε το δικό του μήνυμα, καλώντας τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να μην πάρουν αποφάσεις που θα οδηγήσουν στη διάλυση και την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες» δήλωσε ο βουλευτής και πρώην υπουργός. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι θα συμβεί σε διαφορετική περίπτωση απάντησε:

«Είμαστε συλλογικός φορέας, συλλογικά αποφασίζουμε , συλλογικά προχωράμε»