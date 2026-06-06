Καλλιθέα: Νέο βίντεο στο μικροσκόπιο των Αρχών – Αναζητούν δύο άνδρες που βοήθησαν τον οδοντίατρο στην επίθεση με το ρόπαλο

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την επίθεση με ρόπαλο στην Καλλιθέα, με δράστη ομογενή οδοντίατρο και θύματα δύο Αιγύπτιους.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα βίντεο, το οποίο εξετάζουν με προσοχή οι αρχές, καθώς φαίνεται πως έχει καταγράψει και άλλα άτομα στο σημείο, με τους αστυνομικούς να αναζητούν τον ακριβή ρόλο τους στο περιστατικό.

Το νέο βίντεο

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από βίντεο κάμερας ασφαλείας καταστήματος της περιοχής, δύο άτομα ντυμένα με μαύρα ρούχα φέρονται να βρίσκονταν κοντά στον οδοντίατρο πριν και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη στιγμή που ο οδοντίατρος φέρεται να χτυπά με το ρόπαλο τον έναν Αιγύπτιο, ο δεύτερος ομοεθνής του που βρισκόταν στη στάση, απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα δύο άτομα με τα μαύρα ρούχα εμφανίζονται να τον ακινητοποιούν και να τον οδηγούν απέναντι, προς το σημείο, όπου βρισκόταν ο ομογενής.

Το βίντεο φέρεται να δείχνει ότι όταν ο Αιγύπτιος μεταφέρεται απέναντι, γονατίζει και σηκώνει τα χέρια ψηλά, χωρίς να δέχεται χτυπήματα με το ρόπαλο. Οι κινήσεις των εμπλεκομένων και ο ακριβής ρόλος κάθε προσώπου αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αστυνομικές αρχές.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν οδηγήσει τους αστυνομικούς στην αναζήτηση δύο ακόμη ατόμων που ενδεχομένως συνδέονται με την υπόθεση, καθώς εξετάζεται αν είχαν ενεργό συμμετοχή στο περιστατικό ή αν βρέθηκαν τυχαία στο σημείο.

Στο βίντεο καταγράφεται επίσης και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι η σύζυγος του ομογενή οδοντιάτρου.

Πώς γνώριζε ο σύζυγος πού ήταν οι δύο Αιγύπτιοι;

Σύμφωνα με το policereport, η γυναίκα κατέθεσε στους αστυνομικούς πως τους ακολούθησε η ίδια για περίπου 400 μέτρα και ειδοποίησε μετά τον σύζυγό της.

Ο ένας νεαρός καταφέρνει και ξεφεύγει τρέχοντας, τον οποίο όμως «συλλαμβάνουν» και τον φέρνουν ενώπιον του δράστη, αναγκάζοντας τον να γονατίσει μπροστά του, δύο άγνωστα άτομα τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία αναζητούνται.

Να σημειωθεί πως σε όλο το επεισόδιο η σύζυγος του δράστη είναι παρούσα κρατώντας τα κινητά των δύο νεαρών Αιγυπτίων για να τα δώσει στους αστυνομικούς, όπως η ίδια ανέφερε ενώπιον αυτοπτών μαρτύρων, ώστε να αποδείξει ότι αυτοί φωτογράφιζαν το σπίτι της. Μάλιστα ζήτησε από παρακείμενο καφέ να της δώσουν μια πλαστική σακούλα να τα βάλει μέσα.