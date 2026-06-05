Ενώπιος Ενωπίω: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 24:00

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 24:00. Η συνέντευξη αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας μέχρι το γεωπολιτικό τοπίο, τις σχέσεις με την Τουρκία και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη;

Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο;

Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 24:00, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα
Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος
Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή
Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου
Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ